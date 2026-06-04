Cómo obtener rizos definidos en el verano

En la época de verano el pelo comienza a verse más afectado por las altas temperaturas, rayos nocivos del sol, cloro y sal del mar. Es por esto que el cabello necesita que se le haga cuidados y si tienes rizos pues estos consejos te van a servir mucho.

Los cabellos rizados contienen una estructura porosa y una mayor tendencia a la sequedad por lo que se requiere cuidados intensivos. Presta atención para poder cuidar tus rizos y brindarle la hidratación correspondiente.

¿Cómo obtener rizos definidos?

Ten en cuenta que lavar el cabello de manera frecuente elimina los aceites naturales que protegen e hidratan la fibra capilar. Reducir la frecuencia mejora la retención de humedad y reduce el encrespamiento.

Los consejos que debes tener en cuenta son:

Elimina los químicos y aporta un extra de hidratación al cabello: evita los ingredientes agresivos como los sulfatos, las siliconas y otros químicos pesados. Estos hacen que el rizo pierda elasticidad, se apelmace y quede sin movimiento.

Utiliza agua templada: esto combate el encrespamiento por lo que se recomienda terminar tu rutina de lavado con un chorro de agua fría. Este simple paso sella las cutículas del pelo, haciendo que se vea más suave y menos propenso al encrespamiento.

Utiliza productos específicos contra el frizz: estos ayudan a sellar la cutícula del cabello, lo que evita la pérdida de hidratación y permite retener la humedad que los rizos necesitan para mantenerse definidos.

El cabello rizado debe cepillarse húmedo para evitar que se rompa|Pexels: Beyzanur K.

La importancia del cepillado: tienes que utilizar un peine específico por lo que se recomienda el peine tenedor de púas separadas que desenreda el cabello sin romper el rizo y el peine ahuecador, que ofrece volumen sin encrespar el cabello.

Apuesta por el secado al aire libre: otro consejo muy útil es dejar que el cabello se seque al aire ya que el uso de herramientas de calor reseca y altera la forma del rizo.