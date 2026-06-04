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Desaparece nieta de Paquita la del Barrio y ya hay ficha de búsqueda con su nombre; esto se sabe

Kelly Ariadne Gerardo Grajales nieta de Paquita la del Barrio
|Crédito: Mezcalent / Captura

Escrito por: Samantha Guzmán

La familia de Paquita la del Barrio se encuentra pasando por una situación sumamente difícil: se ha reportado en redes sociales que la nieta de la cantante, de nombre Kelly Ariadne Gerardo Grajales, se encuentra desaparecida desde el 20 de mayo. La última vez que se le vio fue en San Miguel de Allende.

En una ficha de búsqueda emitida en el estado de Guanajuato y difundida el 29 de mayo también por la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, se pide ayuda para localizar a Kelly Ariadne, de 28 años.

En el documento se detalla que Kelly Ariadne mide 1.60 m y es de tez blanca, con pelo negro largo y rizado; tiene rostro ovalado, frente amplia, ojos oscuros, cejas pobladas, nariz cóncava y labios gruesos. También se detallan varias señas particulares, como pecas en la cara y varios tatuajes en el brazo izquierdo: de un ave fénix, de flores y de alas de ángel.

La nieta de Paquita la del Barrio fue vista por última vez usando un mallón negro, una chamarra rompevientos del mismo color y además iba descalza.

Hasta el momento no se han compartido de manera oficial los detalles sobre las circunstancias que rodeaban la vida de Kelly Ariadne antes de su desaparición.

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