Manualidades de Pokémon: 4 ideas para hacer figuras de crochet de Pikachu y sus amigos

Una de las mayores ventajas del crochet, es que ofrece la posibilidad de recrear una infinidad de personajes para convertirlas en lindas manualidades decorativas. Por ejemplo, se pueden hacer muñecos bordados inspirados en caricaturas emblemáticas, como Pokémon, uno de los favoritos de chicos y grandes gracias a los impresionantes personajes que hay en la trama.

Crochet de Pokémon: las 4 opciones de Pikachu y sus amigos para hacer manualidades

Pikachu con las mejillas rosas. Para nadie es un secreto que Pikachu es uno de los personajes más queridos en todo el universo Pokemón. Y aunque tiene una personalidad poderosa, también luce adorable, especialmente cuando se le sonrojan las mejillas. Solo necesitas estambre rojo, blanco, amarillo y negro. 4 ideas para hacer muñecos de Pokémon en crochet|Pinterest Hay que empezar por su cabecita y seguir con el cuerpo para que quede "pachoncito". Las mejillas se tejen por separado en color rosa y luego se unen con una puntada ligera. No te olvides de sus rayas negras y su emblemática colita en forma de rayo.



Amigurumi de Charmander. En caso de que tu favorito de Pokémon sea Charmander, entonces te encantará la idea de hacer un amigurumi de este excéntrico personaje, con todo y su cola de fuego. Aquí necesitas hilo café claro, naranja y negro. 4 ideas para hacer muñecos de Pokémon en crochet|Pinterest Para el patrón, puedes tomar como referencia la silueta de un dinosaurio, pero moldeándolo en postura vertical y haciendo el cuerpo un tanto más simétrico. Y cuando ya vayas por la mitad de la colita, transiciona al estambre naranja y haz un fuego intenso para que vaya en la punta.



Muñeco de crochet de Squirtle con todo y caparazón. Otro de los integrantes del universo Pokémon que los fans aman, definitivamente es Squirtle, que destaca por su característico caparazón y que es perfecto para darle vida a manualidades de crochet muy originales. Para este proyecto se requieren hilos azul turquesa, café claro y beige. 4 ideas para hacer muñecos de Pokémon en crochet|Pinterest Dependiendo de la postura que prefieras, puedes empezar por el caparazón o por la cabeza. Solo en la parte del caparazón haz un punto mucho más pronunciado para darle relieve y que sobresalga de otros diseños. Al igual que con otros diseños de muñecos de crochet de Pokémon, puedes detallar estas manualidades igualmente con tejido o fieltro para que queden más originales.

