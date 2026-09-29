Famosa actriz y comediante mexicana revela que tiene cáncer: “Voy a salir bien de esta nueva prueba”

A través de sus redes sociales, la famosa actriz y comediante mexicana , Bettyna Salazar, mejor conocida por su personaje como "Olga Sana" dió a conocer que tiene cáncer, esto luego de haberse sometido a una biopsia ya que los médicos habían detectado una “bolita” en su seno izquierdo. Este diagnóstico llega luego de 11 años ya que la actriz había sido detectada con esta enfermedad; sin embargo, había logrado superarla.

¿Qué dijo Olga Sana sobre su diagnóstico de cáncer?

El pasado lunes 28 de septiembre Bettyna Salazar dió a conocer a través de un comunicado que pese a la confirmación de que tiene cáncer se encuentra contenta ya que la enfermedad fue detectada a tiempo. “Estoy muy segura de que voy a salir bien de esta nueva prueba”, fueron algunas de sus palabras. Además de esto dió a conocer que se someterá a una mastectomía, la cual es una cirugía para extirpar parte o la totalidad de una o ambas mamas de los senos de una mujer. La destacada figura de la televisión mencionó que aún no sabe cuándo se llevará a cabo la cirugía, sin embargo, en cuanto tuviera la fecha la compartiría con todos sus seguidores.

“Tengo mucha fe, mucha fuerza, mucho ánimo, y sobre todo, muchísimo cariño de todos ustedes que me acompañan”, fue parte del mensaje que la comediante compartió con todos sus seguidores además de que agradeció a todos los que la quieren y se preocupan por ella. “Tendrán Olga Sana para mucho, mucho tiempo”, fueron algunas de las palabras con las que finalizó su comunicado.

¿Quién es Olga Sana?

Bettyna Salazar, mejor conocida como Olga Sana, es una famosa actriz y comediante mexicana, originaria de Veracruz, de 56 años de edad que ha debutado en diversos proyectos televisivos a lo largo de su carrera, con su humor y personalidad ha logrado ganarse el cariño de todo el público. Hace 11 años fue detectada con cáncer de mama y desde ese momento ha promovido la autoexploración para la prevención de esta enfermedad en las mujeres.

