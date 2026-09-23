Querida comediante mexicana enfrenta nuevo momento de incertidumbre tras detectar una bolita en el seno

En las últimas horas la comediante Bettyna Salazar mejor conocida como “Olga Sana” alarmó a sus seguidores luego de que revelara que durante su chequeo de salud y tras realizarse unos estudios médicos de seguimiento especialistas le encontraron una pequeña pequeña bolita en el seno izquierdo. Ante este hallazgo la comediante decidió romper el silencio y hablar directamente con el público para aclarar que por ahora no existe un diagnóstico definitivo y que será necesario realizar una biopsia.

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Ante la publicación de la comediante mexicana en sus redes sociales, tanto fans, como amigos, colegas y allegados han dejado varios mensajes de apoyo y buenos deseos.

¿Cuál es el estado de salud de Bettyna Salazar?

La noticia que fue compartida este martes 22 de septiembre tomó especial relevancia debido a que Salazar ya enfrentó un diagnóstico de cáncer de mama hace 11 años, incluso durante el mes de junio de este 2026 compartió que había concluido su última quimioterapia y recordó el proceso que atravesó en ese momento para superar la enfermedad..

Sin embargo, aunque en ese momento parecían buenas noticias hoy en dia su estado de salud ha levantado alertas luego de que durante sus estudios de seguimiento los médicos localizaron la pequeña protuberancia en el seno izquierdo. Ante esta observación la propia Bettyna fue enfática al pedir que no se adelantaran conclusiones sobre su salud.

“Todavía no hay un diagnóstico. Estamos esperando y, en cuanto tengamos información definitiva, seré yo misma quien se los haga saber”.

La comediante también recordó aquella etapa de su vida y reconoció que entiende la preocupación que puede provocar la noticia: “Hace 11 años pasé por un cáncer de mama y, gracias a Dios, pude salir adelante”.

Finalmente, la comediante que por el momento atraviesa por un proceso de incertidumbre, aseguró que pretende mantener sus actividades profesionales ya programadas con normalidad: “Voy a seguir trabajando. Todos mis compromisos, presentaciones y proyectos que ya están programados se van a cumplir en tiempo y forma”. Además, pidió a quienes la siguen que la acompañen con buenos deseos durante este proceso.

¿Quién es Bettyna Salazar, “Olga Sana”?

Bettyna Salazar es una actriz y comediante mexicana, originaria de Veracruz, reconocida principalmente por su personaje de Olga Sana, una figura que construyó a partir de su trabajo en la comedia y la cual la ha llevado a trabajar a lado de grandes comediantes dentro de la pantalla como en escenarios.