Cazzu habla por fin de la entrevista que dio Nodal para defender a Ángela: “Lo quise mucho”

La separación de Christian Nodal y Cazzu ha estado repleta de polémicas desde el primer momento. Y aunque ya pasó más de un año y ahora el cantante ya está casado con Ángela Aguilar, todavía hay dudas respecto a cómo pasaron realmente las cosas, un tema del que la argentina por fin se decidió a fijar su postura y dejó ver qué piensa de todo lo que ex ha dicho sobre el pasado que compartieron.

Así lo hizo durante un reciente encuentro con la prensa retomado por “Venga la Alegría”, a propósito de su visita a México como parte del tour “Latinaje”. En esta charla fue cuestionada por la polémica entrevista que el cantante dio hace unas semanas, cuando en el afán de defender a su esposa, el yerno de Pepe Aguilar creó más dudas sobre una posible infidelidad a la madre de su hija y hasta habló de su excuñada.

“A mí eso es lo que más me dolió. Sentir que compartí tanta intimidad con alguien y de repente contar las cosas tan raras, tan tergiversadas y eso genera confusión en la gente. Yo no haría nunca eso, no hablaría nunca de su familia, de nuestra relación. Yo guardo lo mejor, lo quise muchísimo”, señaló, insistiendo en que ella no piensa unirse al “juego” de dar declaraciones negativas.

¿Qué dijo Christian Nodal de Cazzu? Los dardos contra su familia que lastimaron a la argentina

Estas desgarradoras palabras de cómo vivió su duelo serían una respuesta directa a los fuertes señalamientos que hizo Christian Nodal, cuando confirmó un pleito por dinero con los familiares de Cazzu y aseguró que él pagó la boda de su hermana Flor.

“Yo a su familia nunca la lastimé, siempre la apoyé, terminé hasta haciendo una boda para su hermana. Siempre estuvo el apoyo ahí, así que no sé de qué lastimar hablan”, mencionó, recordando que incluso se puso de acuerdo con ellos para desmentir los rumores de que los Cazzuchelli le habían robado una propiedad.

Instagram / @angela_aguilar_, @cazzu Christian Nodal defendió su relación con Ángela Aguilar, pero Cazzu se sintió lastimada

Estos dardos formaron parte de una serie de revelaciones que dio a Adela Micha, ocasión en la que también Nodal dijo que quiso casarse con Ángela Aguilar a un mes de noviazgo. En esa ocasión, el intérprete de “Se me olvidó" también ofreció una disculpa por cómo pasaron las cosas, afirmando que cuando se enamoró de alguien más, ya era un hombre soltero.