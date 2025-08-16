inklusion logo Sitio accesible
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
deportes
Adn40
Azteca UNO
Famosos
Nota

Así es el pintoresco pueblo de Zacatecas donde Ángela Aguilar y Christian Nodal viven: él mismo lo dijo

Pese a las críticas que se han enfrentado por su relación, Ángela Aguilar y Christian Nodal eligieron un lugar en México para construir su propio hogar.

Ángela Aguilar y Christian Nodal
Archivo de Getty
Andrea Ávila | DR
Famosos
Compartir
  •   Copiar enlace

Desde que hicieron oficial su romance, Ángela Aguilar y Christian Nodal se convirtieron en una de las parejas más polémicas del espectáculo. Y a poco más de un año de su primer aniversario, siguen dando de qué hablar, especialmente ahora que se conocieron nuevos detalles sobre su matrimonio.

Uno de los aspectos que generó furor entre el público, fue la revelación que hizo el sonorense respecto a dónde se mudaron tras casarse, señalando que pasan largas temporadas en un hermoso lugar de México, y específicamente vivirían en Tayahua, un pueblo ubicado en Zacatecas, que gracias a sus bellos paisajes habría sido elegido por los artistas para empezar una nueva vida.

Ángela Aguilar y Christian Nodal
Instagram / @nodal
Christian Nodal reveló cuál es el lugar que eligió para vivir con Ángela Aguilar

¿Qué hacer en Tayahua? Los imperdibles del “nido de amor” de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Al sur del estado de Zacatecas, se ubica Tayahua, que forma parte del municipio de Villanueva, fundada en 1554, según datos del gobierno. Está rodeado de cerros y áreas verdes, calles empedradas que evocan el pasado, y como no tiene tantas construcciones, ofrece vistas espectaculares al cielo. Sus habitantes se dedican principalmente a la ganadería y cosecha, además de que se respira de un ambiente tranquilo y alejado del caos de las grandes ciudades.

Los lugares imperdibles a conocer en este pueblo del norte del país, son su plaza central, las casas coloniales que permanecen de pie y su iglesia antigua, donde cada año se llevan a cabo las fiestas patronales. En cuanto a la gastronomía, los platillos que se acostumbra comer son los tamales, el menudo y el asado de bodas.

Este sitio no es nuevo para la intérprete de “Mis amigas las flores”, ya que en realidad la dinastía Aguilar lleva tiempo establecida ahí porque Antonio Aguilar adquirió un rancho llamado “El Soyate”, que tras su muerte, se convirtió en parte del legado familiar.

Prueba de ello, las ocasiones especiales donde el punto de encuentro es Tayahua, que fue escenario de la exclusiva fiesta de Pepe Aguilar en la que Ángela Aguilar y Christian Nodal hicieron su primera aparición oficial como “marido y mujer” tras regresar de su luna de miel.

Ángela Aguilar y Christian Nodal
Instagram / @pepeaguilar_oficial
Christian Nodal y Ángela Aguilar disfrutan pasar tiempo en un rancho de Zacatecas

¿En dónde viven Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Tal como recientemente reveló Christian Nodal en la polémica entrevista que aprovechó para señalar a Cazzu de “mentirosa”, el sonorense le reveló a Adela Micha para el programa de YouTube “La Saga” que regularmente vive con Ángela Aguilar en su mansión en Texas, pero también disfrutan de pasar tiempo en Tayahua, cuando se quedan en el rancho “El Soyate” de Zacatecas.

¿Habrá boda por la iglesia? Ángela Aguilar y Christian Nodal, el recuento de su primer aniversario

TV Azteca
[VIDEO] A un año de que celebraran su matrimonio en medio de críticas y controversias, Ángela Aguilar y Christian Nodal podrían casarse por la iglesia en diciembre de este año.

Christian Nodal
Ángela Aguilar
¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo
Galerías y Notas Azteca UNO
×
×