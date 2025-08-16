Así es el pintoresco pueblo de Zacatecas donde Ángela Aguilar y Christian Nodal viven: él mismo lo dijo

Desde que hicieron oficial su romance, Ángela Aguilar y Christian Nodal se convirtieron en una de las parejas más polémicas del espectáculo. Y a poco más de un año de su primer aniversario, siguen dando de qué hablar, especialmente ahora que se conocieron nuevos detalles sobre su matrimonio.

Uno de los aspectos que generó furor entre el público, fue la revelación que hizo el sonorense respecto a dónde se mudaron tras casarse, señalando que pasan largas temporadas en un hermoso lugar de México, y específicamente vivirían en Tayahua, un pueblo ubicado en Zacatecas, que gracias a sus bellos paisajes habría sido elegido por los artistas para empezar una nueva vida.

Instagram / @nodal Christian Nodal reveló cuál es el lugar que eligió para vivir con Ángela Aguilar

¿Qué hacer en Tayahua? Los imperdibles del “nido de amor” de Ángela Aguilar y Christian Nodal

Al sur del estado de Zacatecas, se ubica Tayahua, que forma parte del municipio de Villanueva, fundada en 1554, según datos del gobierno. Está rodeado de cerros y áreas verdes, calles empedradas que evocan el pasado, y como no tiene tantas construcciones, ofrece vistas espectaculares al cielo. Sus habitantes se dedican principalmente a la ganadería y cosecha, además de que se respira de un ambiente tranquilo y alejado del caos de las grandes ciudades.

Los lugares imperdibles a conocer en este pueblo del norte del país, son su plaza central, las casas coloniales que permanecen de pie y su iglesia antigua, donde cada año se llevan a cabo las fiestas patronales. En cuanto a la gastronomía, los platillos que se acostumbra comer son los tamales, el menudo y el asado de bodas.

Este sitio no es nuevo para la intérprete de “Mis amigas las flores”, ya que en realidad la dinastía Aguilar lleva tiempo establecida ahí porque Antonio Aguilar adquirió un rancho llamado “El Soyate”, que tras su muerte, se convirtió en parte del legado familiar.

Prueba de ello, las ocasiones especiales donde el punto de encuentro es Tayahua, que fue escenario de la exclusiva fiesta de Pepe Aguilar en la que Ángela Aguilar y Christian Nodal hicieron su primera aparición oficial como “marido y mujer” tras regresar de su luna de miel.

Instagram / @pepeaguilar_oficial Christian Nodal y Ángela Aguilar disfrutan pasar tiempo en un rancho de Zacatecas

¿En dónde viven Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Tal como recientemente reveló Christian Nodal en la polémica entrevista que aprovechó para señalar a Cazzu de “mentirosa”, el sonorense le reveló a Adela Micha para el programa de YouTube “La Saga” que regularmente vive con Ángela Aguilar en su mansión en Texas, pero también disfrutan de pasar tiempo en Tayahua, cuando se quedan en el rancho “El Soyate” de Zacatecas.