El truco para impermeabilizar tus tenis y evitar que se arruinen en época de lluvias

Los tenis son uno de los calzados más utilizados por las personas y que transmiten comodidad, se pueden usar durante varias horas al día y que se pueden combinar con cualquier tipo de look. No sólo se puede usar para hacer actividad física, sino que además es ideal para estar más cómodos. Sin embargo, a diferencia de otro tipo de calzado, el material con el que están hechos puede verse afectado durante la época de las constantes lluvias y mancharse, pero lo que no sabías es que hay un truco para impermeabilizarlos y que no se manchen.

Tal como mencionábamos, los tenis son los calzados más usados de todos, pero que a diferencia de los demás, el material por el cual están hechos no son tan resistentes a las lluvias. Y es que así como son materiales elegantes, son bastante delicados que con las gotas de las lluvias o los charcos se mancharán con facilidad y luego removerlas será difícil.

Durante el verano, es muy común los días de muchas lluvias y eso altera la rutina del día a día y eso puede incidir inclusive en las prendas que vamos a utilizar. Y es que en este caso, los tenis se pueden ver afectados y por eso, antes de salir de tu casa, te vamos a compartir el truco de una experta en limpieza que te ayudará a impermeabilizarlos y protegerlos de las manchas y mantenerlos impecables.

Cómo proteger los tenis en época de lluvia

Para poder mantener a los tenis impecables y protegerlos de las lluvias durante la época de lluvias, lo que recomendó una especialista en orden y limpieza como María Fernández, es un spray impermeabilizante de la marca Búfalo, que es un producto capaz de protegerlas botas, las zapatillas o los bolsos de piel en estas temporadas de lluvias y que solucionarás tus problemas.

Cómo se aplica este spray

De acuerdo a la especialista en limpieza, este producto te permitirá no tener que limpiar constantemente los tenis y que así las protegerá de las lluvias y las manchas. La aplicación es muy sencilla y solamente basta con pulverizar el producto sobre la superficie limpia y seca; dejar que se seque durante unos minutos y ya estará listo.