Pepe y Teo sufren incidente en la carretera; esto es lo que se sabe del accidente

Un aparatoso incidente sorprendió a los seguidores de los creadores de contenido “Pepe y Teo” cuando revelaron que la camioneta en la que viajaban se incendió completamente mientras transitaban por la carretera que conecta Tijuana con Mexicali , en Baja California.

A través de redes sociales Ricardo Peralta y César Doroteo informaron que el siniestro comenzó cuando aparentemente el vehículo empezó a mostrar una falla mecánica y emitió aire caliente antes de que el fuego se propagara rápidamente por la unidad. Al percatarse del peligro, tanto ellos como su equipo descendieron y lograron ponerse a salvo.

¿Cómo es el estado de salud de Ricardo Peralta y César Doroteo tras el incendio de su camioneta en Mexicali?

En las primeras imágenes que compartió Peralta se les ve sorprendidos por la magnitud de las llamas que consumen el vehículo, ahí mismo señalaron que no entendían lo que estaba pasando, que se encontraban “shokeados”, “estamos en el desierto, fue muy fuerte amigas”, expresó el influencer, asimismo, señaló que en la zona ya se encontraba el cuerpo de bomberos para controlar el siniestro.

En mensajes recientes, tanto Peralta como Doroteo informaron que se encuentran estables y agradecieron el apoyo de sus seguidores y aseguraron que continuaron con normalidad sus actividades programadas en Mexicali y que la camioneta fue pérdida total.

Hasta el momento, no se han divulgado comunicados oficiales de autoridades ni se han determinado las causas precisas del incendio, aunque los creadores y su equipo indicaron que todo ocurrió muy rápido.

¿Quiénes son Pepe y Teo?

Ricardo Peralta (“Pepe”) y César Doroteo (“Teo”) son creadores de contenido mexicanos con una sólida base de seguidores en redes sociales, donde comparten videos de entretenimiento, humor y cultura pop. César Doroteo participó en La Granja VIP donde quedó en tercer lugar de la competencia, además, ha incursionado en la literatura y producción de contenidos con temáticas diversas.