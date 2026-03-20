De última Hora: Yeri Mua cancela su gira en México y esto se sabe

En las últimas horas, la escena del reggaetón mexa recibió un giro inesperado luego de que Yeri Mua anunciara la cancelación de toda su gira en México. De acuerdo con OCESA, los 5 conciertos que se tenían pensados para México fueron oficialmente cancelados.

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¿Por qué canceló Yeri Mua su gira en México?

De acuerdo con lo que sabe dentro de la conversación digital, la decisión de cancelar la gira responde a diversos factores como la baja afluencia de la venta de boletos. No obstante, OCESA en su comunicado reveló que la decisión se tomó por medidas ajenas a los organizadores del evento y a la artista.

Conciertos cancelados en México

En México, algunos de los eventos afectados por la cancelación corresponden al 19 de abril en el Auditorio Nacional de la CDMX, 24 de abril en el Teatro Estudio Cavaret en Guadalajara, 25 de abril en el Auditorio Explanada en Puebla, 1 de mayo en el ShowCenter en Monterrey y 2 de mayo en el Foro Arpa en Querétaro.

¿Habrá reembolso de boletos?

Sí, tanto la cantante como OCESA confirmaron que todos los boletos vendidos serán reembolsados a través de plataformas oficiales y de manera física en puntos de venta a partir del 1 de abril. No obstante, es recomendable mantenerse al tanto de la información para evitar molestias posteriores.

Un cambio de rumbo en su carrera

Para los fanáticos de la artista, la cancelación de su gira representa un fuerte giro en su carrera, ya que hasta hace poco, la cantante acumulaba una fuerte cantidad de oyentes en plataformas digitales y fanáticos en redes sociales, quienes ahora solo esperan noticias de nuevas fechas o sobre lo que ocurrirá con su carrera dentro del ambiente musical.