¿Pagarías 20 mil pesos? Lanzan figuras de Shrek de LUJO, están causando furor

Recientemente, el universo de DreamWorks Animation se ha fusionado con el lujo gracias a la reconocida marca Swarovski, la cual lanzó una colección exclusiva de figuras del universo de Shrek, con precios que rondan los 20 mil pesos.

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¿Cómo son las figuras de Shrek de Swarovski?

La colección incluye versiones en cristal de los personajes más icónicos como: Shrek, Burro, Fiona y el Hombre de Jengibre. De acuerdo con lo que se ha dado a conocer, cada pieza está elaborada con cristales de corte precisos, aspecto que caracteriza a la marca de lujo. La pieza destaca por sus colores vibrantes y detalles minuciosos.

Shrek de LUJO, están causando furor

Para los coleccionistas, esta mezcla entre lo elegante y lo inesperado se presenta como piezas únicas y memorables, así como curiosas.

¿Por qué cuestan tanto estas figuras?

Es importante señalar que el alto precio se debe principalmente a los materiales utilizados y sobre todo a la firma de joyería joyería que les dio vida a las piezas.

Shrek de LUJO, están causando furor

Dentro del mercado, las figuras superan los 700 dólares, lo que se puede traducir a unos 20 mil pesos, dependiendo del modelo.

¿Coleccionismo en el universo Shrek?

Esta reciente colección ha dividido opiniones en redes sociales, pues mientras algunos aseguran que se trata de piezas únicas y originales, para algunos otros el precio puede llamar la atención, más aún cuando se trata de personajes que chocan con el lujo de los cristales.