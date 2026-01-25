Cancelan a Ángela Aguilar por esta polémica petición a famosa

¡Parece que Ángela Aguilar se mantiene en la polémica! Ahora la cantante nuevamente se encuentra en el ojo del huracán de la farándula, después de realizar un comentario a otra reconocida famosa, generando todo tipo de reacciones por parte del público.

El chisme rápidamente se ha generado entre los internautas; para que sepas más al respecto, te detallaremos toda la información que se conoce sobre el rumor.

¿Qué le pasó a Meghan Trainor?

Todo empezó cuando Meghan Trainor, la famosa cantante estadounidense, anunció el nacimiento de su tercer bebé, siendo la primera hija que tienen en la familia. La noticia sorprendió a todos al anunciar que se pudo lograr con una gestación subrogada, permitiendo que la pequeña pudiera nacer en perfectas condiciones.

A dicha publicación que hizo la cantante, Ángela Aguilar aprovechó para dejar un mensaje de “¡¡Congratulations!!”, generando mucho escándalo entre los usuarios, quienes recordaron que en el 2023 ella hizo el comentario de “¡Voy a ser tía!” cuando habló sobre el nacimiento de la bebé de Cazzu y Nodal.

Sin embargo, al poco tiempo, al encontrarse con miles de comentarios de internautas que la criticaban, inmediatamente borró el mensaje. No obstante, son muchos los usuarios que han llegado a la publicación para poder unirse a la polémica.

¿Por qué quieren funar a Ángela Aguilar?

Aunque Ángela Aguilar borró el mensaje en la publicación de la famosa cantante, varios usuarios han dejado los siguientes comentarios sobre la polémica:



¿¿Y tu comentario?? Queríamos seguir burlándonos de ti.

Me perdí el comentario, amaaaaar.

Literal, en estos comentarios: la mitad le tira hate, la otra mitad estamos buscando el comentario de la Aguilar.

No olvidemos que cuando hizo el comentario en el 2023 sobre Inti, un año después aproximadamente se dio a conocer su matrimonio con Nodal. Sin embargo, no fue la única, puesto que Meghan Trainor igual recibió duras críticas, debido al proceso que se realizó para poder tener a su bebé, quienes la señalaban de haber comprado a un bebé.