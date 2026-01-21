Candela Márquez casi muere en los trenes que chocaron en España; este fue el detalle que la salvó

La tragedia del choque de trenes en España ha sido mayúscula. Hoy se contabilizan poco más de 40 muertos y cerca de 150 heridos. Esto atrajo decenas de reacciones alrededor de uno de los accidentes más horribles que ha enfrentado ese país en los últimos tiempos. Ante eso, Candela Márquez se unió a los buenos deseos de todos los familiares de los fallecidos… indicando que ella estuvo a punto de subir a esos trenes.

¿Por qué Candela Márquez salvó su vida?

La catástrofe ocurrida el 18 de enero de 2026 está siendo una experiencia espeluznante para decenas de familias que ya confirmaron la muerte de los suyos y otras tantas que se duelen en los hospitales donde buscan el milagro de la salvación de los accidentados. Ante eso, la ex de Alejandro Sanz compartió que ella estuvo a punto de subir a ese tren.

De primera instancia compró un ticket del tren accidentado, sin embargo dijo que por algo prefirió llegar a Madrid antes de lo previsto. En una historia de Instagram platicó que gracias a Dios, pudo evitar la utilización de ese transporte en el horario que pudo ser fatídico para ella… como lo ha sido para casi media centena de personas que viajaban ahí.

“... por algo que no sé explicar, sentí la necesidad de cambiar los planes y regresar antes a Madrid. Hoy solo puedo agradecer profundamente a Dios, que siempre me cuida de una forma y otra". Incluso compartió cómo ya instalada en Marbella, fue a agradecer a la Virgen del Valle en Ciudad Bolívar por el ser rescatada de los lazos de la muerte.

¿Hay reportes de famosos que se salvaron como Candela Márquez?

Del mundo de la farándula, sin lugar a dudas el caso más sonado es el de la actriz. Aunque también se reportó que la nieta de Isabel Pantoja (Anabel), tomó un tren antes del que sufrió el accidente. Por ello, en cuanto a las personas relacionadas con el percance, estas son las únicas reconocidas en el mundo del espectáculo latino.