Famoso cantante podría recibir pena de muerte por esta razón

El escándalo en la isla sigue dejando repercusiones tras reabrirse el juicio en contra de este cantante de reggaetón, el cual asesinó a un policía mientras viajaba con sus amigos a toda velocidad y soltando tiros al aire cerca de su residencia. Ante lo vil del crimen (según muchos de los que buscan la pena máxima), se exige que el artista reciba la pena de muerte. Pero en esto se encuentra el caso de CDobleta.

¿Cómo ocurrió el crimen del cantante CDobleta?

El crimen ocurrió la madrugada del 29 de marzo de 2024, alrededor de las 4:25 a.m. En ese horario el agente asesinado se encontraba en su trayecto de regreso a casa tras terminar su turno como policía, momentos en los que un vehículo todoterreno pasó a toda velocidad lanzando disparos al aire.

Pese a que el oficial ya no se encontraba en servicio, decidió actuar con la intención de detener a los personajes que estaban causando riesgo y delinquiendo en la Zona Residencial Sabana Abajo en el Municipio de Carolina, en Puerto Rico. Sin embargo, al momento del enfrentamiento, las cosas salieron muy mal.

El oficial les encaró y eso provocó que los acompañantes y el cantante del género urbano lo repelieran con disparos. Se dio una especie de persecución y eso generó que Eliezer Ramos Vélez terminara muerto y dentro de su propio automóvil. Tras concretar la muerte del impartidor de justicia, los presuntos (aún sin condena oficial) asesinos interceptaron su radio de comunicaciones y también le quitaron su arma.

¿El cantante podría recibir la pena de muerte?

La siguiente diligencia en el caso del reaggaetonero se dará en los primeros días de abril, sin embargo se indicó que la Fiscalía Federal buscará la pena de muerte para CDobleta. Esto evidentemente generó una ola mediática importante, pues la pena social fue bastante fuerte cuando se dio a conocer lo ocurrido aquella madrugada. Y naturalmente otros indicaron que era exagerado y que ese tipo de resoluciones son demasiado, por más que todo indica que el músico y sus amigos acabaron con la vida de este policía.