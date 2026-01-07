Cantante ganador de un Grammy es acusado de abuso sexual y nadie lo puede creer

Donnie McClurkin es el cantante ganador de un Grammy que fue acusado de abuso sexual por quien fuera su asistente personal y aprendiz, pues el señalado también es pastor religioso. El estadounidense tiene una demanda en la Corte Suprema de Nueva York ante sorpresa de todos. Este es el nivel de estudios de la campeona de Exatlón México .

Giuseppe Corletto es el hombre que demandó al cantante por presunto abuso sexual que ejerció contra él en un periodo de alrededor 5 años, pues fue en 2003 cuando acudió con McClurkin hasta que en 2008 decidió dejar de pertenecer a la Iglesia.

Pese a la demanda y acusaciones, el equipo legal de Donnie negó los señalamientos, agregando que las acusaciones son falsas. “En ningún momento el pastor McClurkin incurrió en ningún tipo de abuso, agresión o coerción sexual contra el Sr. Corletto. Todas estas acusaciones se contradicen con los hechos reales”.

¿Quién es Donnie McClurkin, cantante acusado de abuso sexual?

Donnie McClurkin es un cantante y pastor que inició en la música a la edad de los 15 años. En 1983 conformó los McClurkin junto a sus hermanas mayores y un vecino, pero fue 4 años después que cantó en el coro de la producción de Broadwey de “Don´t Get God Started”, de acuerdo con el portal The HistoryMakers.

En 1996 el estadounidense lanzó su primer álbum como solista, pero fue a finales de los 90´s que escribió canciones para la película animada “El Príncipe de Egipto”, por lo que firmó un contrato editorial con The Walt Disney Company.

McClurkin fue nombrado pastor en 2001 y comenzó a evangelizar en su natal Nueva York y 3 años después ganó el primero de 3 Grammy a lo largo de su carrera musical:

