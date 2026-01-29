Cantante a prisión por golpear a su esposa en luna de miel

El escándalo es total y la indignación invadió las redes de este famoso cantante. Según la investigación policiaca, el músico ejerció violencia sobre la que aún es su esposa desde la luna de miel concretada en diciembre de 2025. Por ello, la justicia de Brasil ya emitió sentencia contra Joao Lima, quien ha ejercido violencia de manera reiterada contra Raphaella Brilhante y su familia.

Ventaneando | Programa completo 28 de enero de 2026

¿Qué hizo el cantante brasileño contra su pareja?

El caso está causando un eco total, incluso trascendiendo a lo internacional, pues se difundieron videos de cómo el hombre ejercía violencia física contra su mujer. Esto provocó lesiones severas contra la mujer, lo cual incluía una fractura de brazo. Fue por ello, que Brilhante acudió a la justicia para ejercitar una denuncia formal.

Al recibir distintas agresiones, Raphaella decidió salirse del lugar donde vivían juntos y acudir a casa de su madre. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que Joao se convirtiera en un perseguidor de su pareja. Acudió al domicilio para amenazarla y presionarle para retomar la relación.

Según las investigaciones policiales, la violencia no se hizo efectiva previo a concretar el matrimonio. Sin embargo, todo sigue bajo el escrutinio de las autoridades brasileñas.

¿Cuáles son las consecuencias legales que se ejercerán sobre el cantante?

Tras lo evidente que ha sido la evidencia (videos del domicilio donde Joao golpea brutalmente a su esposa), el juez Bruno César Azevedo Isidro emitió una orden de prisión preventiva para cuidar la integridad de la mujer. En estos momentos Lima tiene prohibido acercarse al domicilio donde vivían juntos, a la casa de la madre de Raphaella, acercarse a 300 m de distancia de ella y es acreedor a sanción si coincide con ella en un supermercado o cualquier otro lugar público.

@vianadasilvalucas é como eu disse lá no meu Instagram se for sua filha minha eu sou cristão mas eu não ia nem para o céu e nem ele também compartilhe pessoal não fique só curtindo não ♬ som original - @vianadasilvalucas

Y es que en parte del reporte judicial, se indica que Joao Lima ejerció el momento más violento contra Raphaella, el pasado 18 de enero. Ese día la intimidó, la agredió físicamente y la amenazó de muerte. Por ello no han dudado en ejercer todo el peso de la ley.