Lista COMPLETA de Delantales Negros de MasterChef 24/7 este jueves 23 de julio

Como sabrás, la semana 10 de MasterChef 24/7 ha subido el nivel de exigencia de cada Cocinero a niveles en los que pocas veces habían estado, pues la competencia les ha exigido sacar lo mejor de sí mismos para lograr ser uno de los 12 finalistas de esta inédita temporada.

Te puede interesar: MasterChef 24/7: La receta de la Chef Zahie para hacer una refrescante sangría de frutas

Durante los primeros cuatro días de esta semana conocimos a los participantes que han conseguido la Salvación, y dentro de polémica y justicia, también vimos como Julio pasó de ser al primer finalista a llevarse un momentáneo Delantal Negro debido a la trampa que hizo durante el Reto del Pin del Chef, siendo este reality show uno de los programas que más conexión y comunicación tiene con su audiencia.

¿Quiénes son los Cocineros con Delantal Negro de MasterChef de esta semana?

Hasta hoy, jueves 23 de julio del 2026 ya hemos tenido a tres Cocineros de MasterChef 24/7 salvados e inmunes al Delantal Negro, pero lamentablemente también conocimos a quienes tendrán que dejarlo todo este viernes en el Reto de Última Salvación, donde figura:



Carmen

Julio

Luis

Emmanuel

Ixdit

Jazmín

Antrax

Lancer

Michelle

Uno de estos participantes tendrá que decir “adiós” este próximo domingo después del Reto de Eliminación, dando pie a una nueva etapa dentro de MasterChef 24/7.

¿Cómo ver Masterchef 24/7 en línea?

Si no puedes seguir la transmisión a través de la señal de Azteca UNO por la televisión, tenemos buenas noticias para ti, pues podrás ver cada Reto de MasterChef 24/7 desde tu celular al entrar a nuestro sitio web de TV Azteca.

Una vez aquí, podrás seguir el PreShow en punto de las 8:00 pm y la Gala del Reto de de cada noche de la semana a las 8:30, donde los Cocineros lo dejarán todo para lograr ser uno de los finalistas.