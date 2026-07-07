Muere reconocido culturista multicampeón y Mr. Universo; quién era y qué se sabe de su fallecimiento

Este martes 7 de julio el mundo del fisicoculturismo está de luto luego de reportarse la muerte de José Antonio Hernández mejor conocido como “Jocha” la noticia fue confirmada por la Federación de Asociaciones de La Verdellada, en donde residía.

De acuerdo con información difundida, Hernández falleció a la edad de 56 años en Tenerife, España, dejando un legado de más de cuatro décadas dedicadas al deporte, ante esta noticia las redes sociales comenzaron a generar una ola de mensajes de condolencias y solidaridad por parte de deportistas, instituciones y seguidores. Asimismo, las personas que lo despidieron reiteraron que fue una de las figuras más importantes en el culturismo

¿De qué murió “Jocha”?

Hasta el momento, la causa de la muerte del fisicoculturista no ha sido revelada. De igual modo, ni familiares, equipo de trabajo como autoridades han informado los motivos de su deceso.

Debido al legado que dejá el exatetla, la Federación de Asociaciones de La Verdellada expresó sus condolencias a familiares y amigos, mientras que la Federación Española de Fisicoculturismo y Fitness (IFBB España), exrivales y colegas como José María García y Alejandro Mena, se despidieron de él recordandolo como una leyenda.

¿Quién era José Antonio Hernández Torres, ‘Jocha’?

José Antonio Hernández Torres fue uno de los culturistas más exitosos de España y un referente del fisicoculturismo en canarias, a lo largo de su carrera conquistó seis campeonatos de España, fue campeón absoluto de Holanda, obtuvo el título de Mr Universo 2004.

Hernandez también se posicionó como campeón de boxeo en España reiterando su título como uno de los atletas más completos de su generación. Con más de 40 años de trayectoria deportiva “Jocha” también impulsó el desarrollo del deporte desde su gimnasio Jocha Fitness Gym.