Esta sería la causa de la muerte del papá de Alessandra Rosaldo

En la tarde ayer 8 de junio, la familia de Eugenio Derbez recibió una triste noticia ya que se confirmaba el deceso de Jaime Sánchez Rosaldo. El hombre el padre de Alessandra Rosaldo y tenía 84 años. La confirmación fue dada por la cantante.

Un conocido periodista se pudo comunicar con la cantante para confirmar que la noticia fuera real. Jaime Sánchez Rosaldo a lo largo de su trayectoria pudo trabajar con Lucero, Lupita D’Alessio y el dúo Sentidos Opuestos. Su gran talento impulso a estos famosos a consolidar su presencia en el medio.

Luego de conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes para brindar apoyo y condolencias a la familia Rosaldo. Alessandra recibió mucho cariño y solidaridad ante este momento.

¿De qué murió el papá de Alessandra Rosalgo?

El periodista Carlo Uriel dio a conocer por medio de su cuenta de X que dialogó con Alessandro Rosaldo quien le confirmó que la noticia era verdadera. La información manifiesta que Jaime habría perdido la vida alrededor de las 6:30 de la tarde del pasado 8 de junio.

Por el momento no hay un comunicado detallado sobre lo sucedido de parte de la familia. El comunicador manifestó que se presume que Jaime Sánchez Rosaldo falleció a consecuencia de un infarto cardiovascular.

“Me acabo de comunicar con Alessandra Rosaldo, quien lamentablemente me confirmó el fallecimiento de su padre, el productor y mánager Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años de edad. El deceso ocurrió alrededor de las 6:30 p. m. y de manera preliminar, fuentes cercanas me informan que habría sido consecuencia de un infarto cardiovascular. Descanse en paz.” se informó.

#ULTIMAHORA 🚨 |

Me acabo de comunicar con Alessandra Rosaldo, quien lamentablemente me confirmó el fallecimiento de su padre, el productor y mánager Jaime Sánchez Rosaldo, a los 84 años de edad. 🙏🏻



El deceso ocurrió alrededor de las 6:30 p. m. y de manera preliminar, fuentes… pic.twitter.com/jsxENEwbVD — Carlo Uriel (@SoyCarloUriel) June 9, 2026

Esta sería la causa de muerte, pero se sigue esperando que la familia de Jaime Sánchez Rosaldo emita un comunicado oficial para despejar todas las dudas de lo ocurrido.