Cazzu revela detalles de su romance con Bad Bunny y cómo fue su primera cita

El nombre de Julieta Emilia Cazzuchelli (Cazzu) ha sonado con fuerza en los últimos meses gracias al romance de Christian Nodal y Ángela Aguilar, pero también por los dos sold outs que logró en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México.

Sin embargo, también porque recientemente dio detalles del fugaz romance que sostuvo con un famoso de talla internacional, nos referimos a Bad Bunny.

¿Cazzu se besó con Bad Bunny?

Recordemos que en el 2022 se filtró un video inédito de una presentación de Bad Bunny en donde se besó apasionadamente con Julieta Emilia Cazzuchelli.

Los hechos tuvieron lugar cuando Cazzu y Bad Bunny compartieron el escenario para interpretar “Loca”, tema de la cantante pampera cuyo remix hace con San Benito.

En aquel entonces, Cazzu se convirtió en la envida de muchas por haber besado al ‘Conejo Malo’, aunque reveló que no hubo más acercamientos. No obstante, diversos medios argentinos señalaron que después del concierto, Bad Bunny fue visto en diversas ocasiones junto a la rapera.

¿Qué dijo Cazzu al respecto? Recientemente la cantante argentina decidió dar detalles de su relación con Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como Bad Bunny.

En una entrevista para el podcast argentino “Patria y Familia”, Cazzu habló un poco de su pasado y recordó lo que vivió con el reguetonero puertorriqueño.

Cazzu recordó cómo se conocieron y aseguró que hubo un boicot para que ella no compartiera escenario con el ‘Conejo Malo’; sin embargo, fue el propio cantante quien la llamó para que llegara al concierto.

“No me avisaron que nos habían invitado a cantar con Benito…empecé a ver que todos estaban ahí y la única que no estaba era Julieta…cuestión que estaba caminando por la calle y nos enteramos que a ellos les habían dicho que yo no estaba y de repente me llama alguien y me dice: ‘baby en dónde tú estás’...entonces llegué dos canciones antes de la canción…ahí conocí a Bad”, dijo Cazzu.

¿Cómo fue la primera cita que tuvieron?

Hace algunos años, Cazzu reveló que su romance con Bad Bunny fue divertido y recordó que su primera cita fue interrumpida por la policía.

“Tuve una cita con Bad Bunny y salió bastante bien. Éramos más chicos y no era el Bad Bunny de ahora”, recordó Cazzu, y añadió que la primera vez que salió con el cantante tuvieron que saltar la reja de un famoso parque en Argentina.

A pesar de que su romance no funcionó, ambos siguen siendo grandes amigos: “Él sigue siendo mi amigo. Somos amigos, nos caemos bien. Es una increíble persona”, finalizó la trapera.