Así sorprendió Inti, hija de Cazzu y Nodal, cocinando disfrazada de Elsa, luce cada día más grande

En las últimas horas la hija de Chistian Nodal y Cazzu se ha llevado los titulares y los corazones de los fans de los cantantes luego de que la argentina compartiera a través de redes sociales un momento muy familiar y tierno ya que publicó una historia en su cuenta de Instagram donde se ve a Inti de 2 años "cocinando" como todo una princesa.

¿Cómo luce la hija de Christian Nodal y Cazzu actualmente?

De acuerdo con la imagen publicada, la menor porta un vestido azul y una trenza larga color blanco lo que la hacen ver caracterizada de Elsa, protagonista de la película infantil "Frozen", además, se le ve utilizando un mandil café como toda una experta en la cocina.

Además de su vestido, lo que llamó la atención es lo grande que ya está la menor pues en la imagen también destaca que agarra una cuchara y un plato que aunque no se alcanza a distinguir lo que contiene, muchos interpretaron esta escena como que Inti ya es capaz de "atenderse" por sí sola, sin embargo, otros solo se enfocaron a aplaudir el buen trabajo que ha hecho Cazzu como mamá soltera.

|Captura de pantalla Cazzu

¿Cómo ha sido la relación entre Christian Nodal y su hija Inti?

En septiembre de 2023 cuando nació Inti el cantante sonorense Christian Nodal estuvo presente durante los primeros meses de vida de la menor, sin embargo, tras la separación de Nodal con Cazzu la relación entre padre e hija se ha visto limitada debido a que se encuentran en países diferentes, él en México y la menor radicando a lado de su madre en Argentina.

Aun estando separados el intérprete de "Adiós amor" expresó que siempre cuidaría y protegería de su hija, pero tras una pelea de declaraciones sobre tiempos de convivencia, pensión y hasta te tutoría han mantenido más alejada la relación de Inti con su padre, por lo que se podría decir que la relación entre los dos ha tenido momentos de cariño pero también de tensión por el distanciamiento que existe entre Cazzu y Nodal.