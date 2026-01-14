Cazzu podría encontrarse con Ángela Aguilar y Christian Nodal en un lugar público

Hay una larga historia detrás de estos tres famosos y seguramente hay muchos usuarios de Internet que los han seguido muy de cerca, y es que no hay secretos: Nodal fue pareja de Cazzu después de haber estado con Belinda, ambas relaciones públicas. Tiempo después salió a la luz que Christian rompió lazos con Cazzu a meses de haber dado a luz y empezó una nueva relación con Ángela Aguilar, quien ahora es su esposa.

La relación entre Cazzu, Ángela y Nodal no ha sido nada buena, pues en diversas entrevistas de las tres personalidades han salido comentarios que se han vuelto virales. Sin embargo, pese a que ellos no tienen relación cercana, podrían tener un encuentro en unos premios que reconocen y festejan a la música.

¿Cuándo podrían encontrarse Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar?

Las tres celebridades están invitadas a los premios de la música, donde podrán disfrutar de premiaciones y números musicales. Cabe destacar que tanto Cazzu como Ángela y Christian se encuentran nominados en varias categorías, por lo que seguramente son invitados de primera fila. ¿Será que tengan un encuentro cercano?

Ninguno de los tres ha confirmado o descartado la idea de asistir al evento que se llevará a cabo el 19 de febrero.

Como dato extra, Belinda, expareja del cantante de regional mexicano, también está nominada a dichos premios.

Ángela Aguilar y Christian Nodal planean su boda

Al poco tiempo de que se diera a conocer oficialmente la ruptura de Cazzu y Nodal, se dio a conocer que Ángela y Christian se casaron el 24 de julio del 2024 en una ceremonia íntima por el civil, en una hacienda donde solo asistieron sus seres queridos cercanos y una que otra personalidad famosa.

Hace un par de meses, Ángela Aguilar reveló que se encuentran en planes de hacer su boda en grande y esta sería "la buena" con sus palabras, pues se trata de la religiosa.