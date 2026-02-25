Cazzu reaparece con este mensaje tras fuertes reclamos de Christian Nodal

Christian Nodal se ha convertido en el centro de la plática, debido a que hizo fuertes reclamos a Cazzu, dando inicio a la polémica sobre los cuidados que realiza el cantante a su hija. Comentarios que le han dado la vuelta a las redes sociales.

Ante la intensa polémica que se ha generado, la cantante argentina reapareció en su cuenta de Instagram. Te detallaremos qué fue lo que comentó al respecto.

¿Qué comentó Cazzu?

Recientemente, Christian Nodal señaló directamente a Cazzu, detallando que no le permitía ejercer su vínculo paternal con la pequeña Inti, además de declarar que todos los comentarios realizados por ella han sido tergiversados.

Ante los fuertes reclamos realizados por él, la cantante argentina regresó a sus redes sociales. Mediante una historia de Instagram, muestra un pequeño video donde la vemos despertando; las imágenes son acompañadas del breve mensaje: “Qué gran día, nos vemos al ratito”.

Hay otro video donde invita al público a ver una transmisión de “Tapados de laburo” en vivo, donde la vemos rodeada de otras personalidades. Hasta el momento parece que no ha emitido comentarios sobre la paloma en la que se encuentra envuelta, por lo que debemos esperar a que proporcione nuevas declaraciones sobre el tema.

¿Qué contestó Nodal a Cazzu?

Christian Nodal se ha encontrado en el ojo del huracán, después de que en su canal dijera fuertes comentarios sobre Cazzu, resaltando que ella le prohibió ejercer su vínculo con su hija, además de resaltar que él siempre había pagado el monto de la manutención en tiempo y forma, dejando en claro que todos los comentarios en su contra eran falsos.

Todo empezó cuando se dio a conocer la nueva canción de Rauw Alejandro con el nombre de “Rosita”, debido a que algunos empezaron a crear especulaciones de que dichos versos hacen referencia a la antigua pareja. Dando inicio a fuertes reclamos entre ellos, haciendo que las redes se enciendan, donde diversos usuarios han dejado sus comentarios sobre la situación que viven.