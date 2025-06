¿Celos? Revelan el motivo de la separación de Laura Flores y Lalo Salazar

Han pasado algunos días desde que se confirmó la lamentable noticia y la información respecto a lo que sucedió sigue trascendiendo en el mundo de las redes sociales. Laura Flores y Lalo Salazar culminaron con su vínculo emocional y, ahora, se sabe que la situación podría tener relación con un ataque de celos de parte de la actriz y conductora mexicana.

Para poner un poco de contexto, es preciso decir que Laura Flores confirmó su ruptura amorosa con Lalo Salazar la mañana de este lunes 9 de junio a través de un comunicado en las redes sociales. En este, explica que la decisión fue tomada por el reportero de guerra, y si bien mencionó que en el corazón no se manda y no se puede forzar, aceptó y respetó su decisión.

¿Por qué terminaron Laura Flores y Lalo Salazar?

Ahora, una nueva teoría ha sacudido las redes sociales. Y es que, de acuerdo con el canal de YouTube Kadri Paparazzi, la relación habría terminado por un ataque de celos que Laura Flores le hizo a Lalo Salazar en un restaurante de la Ciudad de México luego de que este recibiera una serie de mensajes en su celular, mismos que causaron el enojo de la mujer en turno.

“Los mensajes le llegaron a Lalo Salazar. Laura Flores estaba muy enojada y entró en un ataque de celos, le empezó a hacer una escena (...) El mensaje no decía nada malo, pero se dice que ella se puso histérica. Después de esa cena le dijo ‘hasta aquí, yo así no me llevo’”, relata la fuente, en información que, hasta el momento, no ha sido confirmada o desmentida por la actriz.

Laura Flores reveló que sentía mucho amor por Lalo Salazar

Días antes de terminar su vínculo emocional, Laura Flores concedió una entrevista en la que dijo que, quitando al padre de sus hijos, nunca se había sentido tan feliz y plena con alguien. De igual forma, señaló que, hasta antes de su noviazgo con Lalo Salazar, estuvo con otras personas por decisiones equivocadas, así como para compensar la soledad que sentía.