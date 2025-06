César Costa: Así luce el cantante tras alejarse de la televisión

En las últimas horas el nombre de César Costa se hizo viral en las redes sociales luego de que se rumoró que el actor y cantante había fallecido, lo que puso en alerta a muchos de sus fans.

Sin embargo, fue el mismo famoso quien desmintió la noticia, compartiendo un video a través de sus redes sociales, en donde aclaró lo que ha sucedido con él tras alejarse del mundo de la televisión mexicana.

¿Cuántos años tiene César Costa?

El artista tiene 83 años de edad, pues nació el 13 de agosto de 1941 en la Ciudad de México, y desde el inicio de su carrera como músico y actor, ha destacado en diversos ámbitos y formado parte de producciones de cine y televisión.

Su nombre completo es César Antero Roel Schreurs, además de que se sabe que estudió la Licenciatura en Derecho y tiene el título de abogado, también se le considera una especie de leyenda en la escena del rock & roll mexicano.

¿Qué dijo César Costa de los rumores de su muerte?

Luego de que durante la tarde y noche del pasado martes 3 de junio se compartiera la noticia del fallecimiento de César Costa, el querido artista compartió un video en su página oficial de Facebook, en donde pidió a sus fans y conocidos no caer en este tipo de noticias falsas.

“Hola, amigos. ¿Cómo están?... para saludarlos y para desmentir una vez más una noticia que salió en YouTube, en la cual me encuentro gravemente enfermo e internado... lo cual es una gran mentira, es lamentable que por unos cuantos pesos inventen estas historias, no las sigan, no hagan caso a estas noticias”, sentenció el actor.

Costa también aprovechó para comunicar que se encuentra muy bien y que está tranquilo en su casa, por lo que queda descartada cualquier noticia en donde se hable de su estado delicado de salud y aún más si se menciona su fallecimiento, pues es información completamente falsa.