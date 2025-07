Florinda Meza responde si demandará a la producción de “Chespirito: Sin Querer Queriendo”

En los últimos días ha circulado el rumor de que Florinda Meza estaría preparando una demanda en contra de la producción de “Chespirito: Sin Querer Queriendo”. Dado que la actriz no ha titubeado al mostrar su descontento con la serie, no sería raro ver una acción legal de su parte pero, ¿qué dice ella?

Mediante su perfil oficial de Instagram, la intérprete decidió poner fin a los rumores con una respuesta definitiva.

“No he interpuesto ninguna demanda”, dijo Florinda Meza

De manera contundente y breve, Florinda Meza escribió en un post de Instagram que no ha interpuesto ninguna demanda en contra de la producción de “Chespirito: Sin Querer Queriendo”. “La persona que lo dijo está mal informada. No he decidido lo que haré en el futuro”, agregó.

La actriz acusó que no se ha respetado su derecho a callar sobre estos temas, pues de manera continua se le ha cuestionado por cómo se dio la relación entre ella y Roberto Gómez Bolaños y por lo que opina sobre la serie.

“Como consecuencia de esta serie, han buscado en los archivos y han desempolvado todas las entrevistas del pasado, que están en otro contexto, y las han utilizado en mi contra. En la vida real, con seres humanos, no con personajes de telenovela, hay muchas cosas que tomar en cuenta”, escribió.

Florinda Meza dijo que, si bien se debe al público, no es propiedad de los medios. Insistió en que, si tuviera que informar algo, lo diría ella misma.

¿Florinda Meza hará su propia serie?

Además de una posible demanda, se ha hablado mucho de que la intérprete podría hacer su propia producción en la cual relate su versión de la historia. En los comentarios de la publicación de Instagram, un usuario preguntó si todo esto era verdad.

Florinda Meza solo se limitó a responder: “No lo he decidido”. Es decir, podría ser que en un futuro viéramos la versión de ella en televisión, pero no parece que haya planes concretos.