Famoso chef es detenido tras confesar que mató a su esposa

Hoy es muy común encontrar decenas de celebridades que se forjan en el medio del espectáculo o inclusive en redes sociales, relacionadas con el ámbito de la cocina. Precisamente este chef se hizo famoso al ser nombrado el mejor del año en 2025. Sin embargo, ahora su nombre se propagó de manera internacional al confirmarse que mató a su esposa en un cuarto de hotel. Esto se sabe de la terrible historia de Jeffrey MacDonald.

Cuida tu piel: Tratamiento facial no invasivo para hidratar y renovar tu piel

¿Cómo se concretó el crimen de este famosos chef?

El caso sucedió la madrugada del pasado miércoles, cuando la policía intervino en la habitación del sitio donde se alojaba la pareja. Incluso aseguran que Jeffrey fue hostil hacia los policías cuando lo arrestaron, pero también confesó provocar la muerte de Emma… de 31 años. Con esto, existe conmoción a nivel internacional y sobre todo en la comunidad universitaria.

Ellos se alojaban en el hotel del campus (UMass) y tenían una relación total con la institución. Él fue galardonado como el chef del año en la universidad y su esposa trabajaba como jefa de comedores. Pero para lamento de amigos y familiares de Emma, Jeffrey la mató y lo confesó después de presentarse como inocente en los primeros pasos desde su detención.

Al final el asesino confesó que la golpeó brutalmente con manos, pies y diversos objetos hasta quitarle la vida. En cuanto a sus antecedentes, se tiene registro ante un Tribunal Familiar que la propia esposa interpuso, cuando en 2024 MacDonald agredió física y verbalmente a sus dos hijos.

@abcworldnews Jeffrey MacDonald, an award-winning chef at UMass Amherst, has been arrested and charged with murdering his wife after her body was found inside a hotel room on campus. MacDonald has pleaded not guilty. Stephanie Ramos reports. ♬ original sound - ABC World News Tonight

¿Quién era Jeffrey MacDonald, chef conocido en el entorno universitario?

Las capacidades culinarias de Jeffrey le pusieron en el mapa, pues recibió varios reconocimientos en temporadas pasadas. Le nombraron Chef del Año según la Federación Culinaria Estadounidense (American Culinary Federation). También recibió una medalla de oro de dicha federación y consiguió el triunfo en la región Noreste en el Desafío Culinario de la Asociación Nacional de Servicios de Alimentación para Colegios y Universidades.

Ahora, este conocido chef esperará su condena tras concretar un brutal asesinato y dejar sin madre (y padre) a sus dos hijos.