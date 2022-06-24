Matan a la cantante Yrma Lydya en restaurante: su esposo le disparó.

El día de ayer trascendió la noticia de que un hombre asesinó a su esposa de tres disparos en el restaurante Suntory, ubicado en la colonia Del Valle, Ciudad de México.

En las últimas horas se dio a conocer que la mujer ha sido identificada como Yrma Lydya Gamboa, quien era una reconocida cantante mexicana de mariachi.

GranDiosas, show que reúne a grandes exponentes de la música como Dulce, María del Sol, Ángela Carrasco, Alicia Villarreal, entre otras, confirmó el asesinato de Yrma Lydya con el siguiente mensaje: “Nuestro más sentido pésame. Compartiste con nosotras y es una tristeza hoy despedirte. Nuestras condolencias a su familia y amigos”.

Así mismo, Emilio Morales Valentín, representante artístico, confirmó la muerte de la intérprete mexicana a través de sus redes sociales: “No lo puedo creer. El abogado Jesús Hernández Alcocer mató a su pareja sentimental, la cantante #YrmaLidia LydyaYrma en Suntory de la Del Valle. Tuve la oportunidad de manejar su carrera. Qué lamentable”.

¿Cómo se dieron los hechos? Los hechos tuvieron lugar la tarde-noche de ayer 23 de junio en las calles Magdalena y Torres Adalid donde se ubica el restaurante antes mencionado. De acuerdo con las autoridades ocurrieron en un espacio reservado del lugar después de una fuerte discusión. Tras dispararle habría intentado escapar en un vehículo de lujo; sin embargo, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.



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Omar García Harfuch, titular de la SSC-CDMX, publicó en su cuenta de Twitter que el hombre identificado como Jesús ‘N’, hombre de 79 años identificado como 'El abogado', le disparó a su esposa en tres ocasiones y señaló que el sujeto ya fue detenido junto con otra mujer que lo acompañaba.

En un restaurante en la colonia Del Valle en @AlcaldiaBenito un hombre le disparó a su esposa en tres ocasiones,el ya se encuentra detenido junto con otra mujer que lo acompañaba. Continuamos informando — Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) June 24, 2022

¿Quién era Yrma Lydya?

La finada cantante de mariachi era hija de uno de los empresarios más influyentes de México, Carlos Quiñones, fundador del Grupo Radio Comunicación S.A. en 1960. Es originaria de la Ciudad de México e intérprete de música regional.

A lo largo de su vida participó en al menos 10 melodramas y 6 obras de teatro, incluso formó parte de la Compañía Nacional de Danza y The Royal Academy of Dance. A lo largo de su carrera recibió diversos reconocimientos por el Senado de la República y Cámara de Diputados como el Premio Nacional de Cultura, así como un Doctorado Honoris Causa por aportes a la cultura y méritos propios.