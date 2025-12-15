¿Sebastián Yatra y Ricky Montaner tienen un romance? Esto se sabe

Ricky Montaner y Sebastián Yatra son dos cantantes que se han dado a conocer en el mundo de la música, logrando posicionar sus nombres en la farándula, debido a las colaboraciones que han realizado y los proyectos en los que se han presentado.

Sin embargo, ambos cantantes se encuentran en el ojo del huracán, en especial al darse a conocer un chisme amoroso que hubo entre ellos dos, causando una fuerte polémica. A continuación te detallaremos todo lo que se sabe al respecto.

¿Qué pasó entre Ricky Montaner y Sebastián Yatra?

Todo empezó en el podcast de Kapra Diner, donde se realizan múltiples entrevistas a celebridades. En un video subido el 28 de noviembre del 2025, se entabló una plática con Mauricio y Ricky Montaner, ambos hijos del cantante Ricardo Montaner.

Todo parecía ser una entrevista más, hasta que Ricky mencionó que entabló una relación corta con Sebastian Yatra, noticia que dejó a todos boquiabiertos, ya que nadie esperaba escuchar la fuerte declaración.

Detalló que durante esa relación, ambos escribían canciones románticas, que era casi lo mismo que “hacer el amor”, melodía que se le ofreció a un artista internacional, a quien no se le reveló el nombre. Posteriormente, ambos terminaron su noviazgo, pero la amistad se mantuvo entre ellos.

Dentro del chisme amoroso que se explicó, el entrevistador cuestionó si dicho romance no tuvo que ver con la cantante Aitana, con quien Sebastián mantuvo un romance. A lo que el artista colombiano detalla que lo que experimentaron fue mucho antes.

¿Quién es la pareja actual de Sebastián Yatra?

En la actualidad, no hay nada confirmado sobre la relación de Sebastián Yatra; en los últimos meses ha estado envuelta su vida personal en el chisme amoroso, donde se le ha relacionado con influencers, modelos, actrices y cantantes, después de verlos juntos en videos.

Pero por ahora no se sabe de una relación formal del cantante. Con la información relatada por Ricky Montaner , ha dado mucho de qué hablar, puesto que dicho noviazgo nadie sabía hasta ahora, dejando a todo el mundo sorprendido.