Vidente revela que Christian Nodal y Ángela Aguilar serán padres en 2026; ¿en qué mes ocurrirá?

Ha pasado poco más de un año desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar se unieron en matrimonio, esto en medio de constantes polémicas que inundaron sus redes sociales. Ahora, en pleno 2026 una famosa vidente ha dado a conocer que los cantantes de regional mexicano podrían convertirse en padres más pronto que tarde.

Ángela Aguilar incursionará en los boleros para su próximo álbum

Y es que, de acuerdo con una revelación lanzada por Bis La Médium, la probabilidad de que Ángela Aguilar quede embarazada de Christian Nodal es muy grande. Ante esta situación, luce interesante conocer más respecto a esta predicción, así como la forma en cómo ambos cantantes vivirían este proceso de acuerdo con la vidente.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal serán padres en 2026?

De acuerdo con lo establecido por Bis La Médium, la pareja de cantantes mexicanos dará la bienvenida a un nuevo integrante de la dinastía Aguilar y Nodal durante este 2026. Cabe mencionar que dicha predicción se da en medio de los constantes deseos de ambos personajes por esperar un poco más mientras le dan más importancia a sus respectivas carreras musicales.

Te puede interesar: ¿A qué fue Christian Nodal a Harvard?

Eso sí, la fuente mencionó que Ángela Aguilar podría enfrentar ciertas dificultades al momento de embarazarse, mismas que, sin embargo, podrá superar con el paso de los meses, motivo por el cual podrá convertirse en madre gracias a la relación que sostiene con “El Forajido” desde hace más de un año.

Cabe mencionar que tanto Ángela Aguilar como Christian Nodal han atravesado por una serie de críticas y comentarios negativos en su contra no solo por la relación de matrimonio que tienen, sino por la forma en cómo se concretó esta; es decir, solo unos meses después de que Nodal decidiera terminar su vínculo con Cazzu.

Christian Nodal ya es padre junto a Cazzu

En medio de estos rumores que indican que Ángela Aguilar quedaría embarazada de Christian Nodal , cabe mencionar que el cantante de 27 años de edad ya es padre luego de la relación que sostuvo con la sudamericana Cazzu, misma en donde surgió la pequeña Inti, hija del mexicano a quien no ve mucho debido a que vive en Argentina.