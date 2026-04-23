Esta es la canción que Nodal cantó en medio de rumores de separación con Ángela Aguilar

El nivel de Christian Nodal como artista es destacado, por ello es prácticamente un hecho que llena cada recinto donde se presenta. En ese caso, tocó el turno de la Feria de San Marcos en Aguascalientes. Allí El Forajido llegó envuelto en rumores por raudales acerca de su relación con Ángela Aguilar, por ello cuando “se atrevió” a cantar Vete Ya de Valentín Elizalde… muchos interpretaron eso como un anuncio y/o indirecta hacia su todavía esposa.

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¿Christian Nodal canta seguido Vete Ya?

En medio de su amplio repertorio, el nacido en Sonora cantó uno de los clásicos más importantes del fallecido Gallo de Oro. Sin embargo, muchos aseguraron que era un mensaje claro para su esposa, de quien se rumora hoy está separado tras el escándalo por su último videoclip. Pero otros tantos declararon que esa es una canción que Nodal siempre canta como homenaje a uno de los grandes exponentes del regional mexicano.

Ante dicho detalle, las redes siguieron opinando, situación que criticaron… pues la letra de Vete Ya es una oda a una relación donde el amor se acabó. Por ello, el siempre polémico espacio digital se abalanzó contra la pareja más comentada de la farándula mexicana, pues preguntaron si Ángela estuvo en Aguascalientes o si el joven exponente de la música mexicana todavía llevaba su anillo de casado.

Además, si la polémica por el tema de Valentín Elizalde no era suficiente polémica, Christian estrenó en vivo el tema de Un Vals. Eso por supuesto causó furor, risas, enfados y morbo, pues ven como inverosímil que se atreva a exponer una canción que le está generando verdaderos conflictos a su esposa.

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar están separados?

Esa precisamente es la pregunta del millón, pues hay versiones encontradas entre los propios insiders del mundo del espectáculo. Algunos dicen que sí otros que no y ninguno de los protagonistas ha dado alguna declaración oficial. Sin embargo en lo que muchos coinciden es en el enfado de la dinastía Aguilar en un error que se evidencia como garrafal en la elección de la modelo Dagna Mata como la protagonista del estreno reciente del Forajido.