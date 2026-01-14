Christian Nodal estaría pagando una fuerte suma de dinero para “cumplir caprichos” de Ángela Aguilar

Una vez más el apellido Aguilar se encuentra bajo el ojo del huracán luego de que el periodista Javier Ceriani revelara que la construcción y remodelaciones que está atravesando la casa de Ángela Aguilar en Zacatecas están siendo pagadas por Christian Nodal.

De acuerdo con Ceriani, la renovación del inmueble incluiría cambios estructurales y acabados de alto nivel, lo que habría despertado el debate sobre qué tanto está involucrado económicamente Christian Nodal en la propiedad de su esposa Ángela.

¿Dónde queda la propiedad que adquirió Ángela Aguilar a los 18 años?

La intérprete de ‘Qué agonía’ expresó recientemente que su propiedad que está cerca del rancho "El Soyate”, terreno de sus abuelos (Antonio Aguilar y Flor Silvestre) la adquirió con su propio dinero y que desde entonces comenzó a construirla, “la empecé a construir a los 18 años, solita. Y ahorita es muy bonito poder compartirlo con mi marido”, aseguró la cantante durante el festejo número 27 de Christian Nodal.

El periodista señaló que estos gastos no pasarían desapercibidos, sobre todo por el momento mediático que atraviesa la pareja, constantemente bajo el escrutinio del público y las redes sociales.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han emitido declaraciones oficiales para confirmar o desmentir dicha versión. Sin embargo, las afirmaciones han provocado que seguidores y críticos discutan si se trata de un gesto romántico o rumores, pues no sería la primera vez en la que el cantautor sonorense se ve involucrado en temas de dinero con sus parejas sentimentales.

En exclusiva: Christian Nodal y Ángela Aguilar celebran juntos y adelantan un 2026 lleno de música

Una celebración de cumpleaños marcada por el lujo

Las declaraciones de Ceriani coincidieron con otro detalle que no pasó desapercibido: la fastuosa celebración de los 27 años de Christian Nodal. Este fin de semana el cantante habría festejado su cumpleaños con una celebración exclusiva en una mina de Zacatecas, rodeado de lujos, invitados selectos como la familia Aguilar, el influencer Kun, entre otros y un ambiente privado, reforzando la imagen de abundancia económica que hoy lo rodea.