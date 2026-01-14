Este fue el simbólico regalo que Pepe Aguilar le dio a Christian Nodal por su cumpleaños

No es noticia que Christian Nodal estuvo entre festejos el fin de semana pasado. El nacido en Sonora cumplió 27 años y lo celebró en grande en un lapso de 3 días. Entre música, alcohol y gastos elevados, el cantante disfrutó de su familia… donde está incluido Pepe Aguilar. Parece que las cosas hoy marchan de maravilla y el regalo de cumpleaños que le dio el suegro comprobaría eso.

¿Qué le regaló Pepe Aguilar a Christian Nodal?

Los diversos festejos suscitados en los días recientes parecen demostrar que Nodal es bien aceptado por la dinastía de los Aguilar. Y precisamente su suegro le habría dado un regalo que confirma que la relación está mejor que nunca. Según un empleado de uno de los ranchos del charro por excelencia, Pepe le dio un caballo a su yerno.

Esto tiene un grado alto de simbolismo, pues el jefe de familia de los Aguilar es un fanático recalcitrante de los caballos. Incluso, estos son parte elemental de sus espectáculos musicales. Por ello, que el regalo de cumpleaños haya sido uno de los ejemplares de Pepe, habla mucho de lo realmente bien que se encuentra la relación de El Forajido con su familia política.

Aunque no hay fotos ni reportes de cómo luce el regalo que recibió el sonorense, la información más reciente habla de una dinámica familiar bastante agradable entre todos los involucrados. En el cierre de año se les vio regalando juguetes a los vecinos de la zona donde se encuentran sus mansiones en Zacatecas, donde parte de la conversación giró en torno a la presencia de Christian Nodal.

¿Christian Nodal tiene problemas con su mamá y su papá?

Según distintos reportes de la prensa nacional e incluso de insiders extranjeros, el esposo de Ángela Aguilar se alejó de su familia. Existen distintas teorías acerca de lo ocurrido, pues hablan de inconformidad de los padres con la forma de llevar el caso de Inti y Cazzu, malos tratos de los Aguilar a los Nodal, los problemas que existieron con la disquera e incluso que la familia de Christian está preocupada porque El Forajido invierte mucho dinero con su nueva familia.

Sin embargo, todo se maneja como rumor, aunque eso coincide con la falta de apariciones públicas de toda la familia de Nodal y algunos escándalos surgidos del núcleo más íntimo.