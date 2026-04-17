Filtran supuesta identidad de la amante de Christian Nodal en medio de posible separación con Ángela Aguilar

Ha comenzado a circular la noticia de que Christian Nodal y Ángela Aguilar podrían estar enfrentando una separación pues de acuerdo con el periodista Jorge Carbajal el video “Un Vals” habría generado un fuerte problema entre la pareja. Ahora bien, en medio de esta polémica, la cual hasta el momento no ha sido confirmada por fuentes oficiales, el comunicador Javier Ceriani ha compartido que el intérprete de “Un Vals” tiene una amante, misma que es originaria de República Dominicana.

¿Quién es la supuesta amante de Christian Nodal?

En su cuenta de YouTube el periodista Javier Ceriani compartió que el cantante de música regional mexicana, Christian Nodal, tiene una amante Dominicana, misma que vive en Miami en el edificio Mint, ubicado en la zona Brickell. Hasta el momento esto sigue siendo solo un rumor. Por su parte, también se ha dado a conocer por el periodista que el intérprete de “Botella tras botella” visitaría de manera constante a la mujer, hechos de los que la familia del cantante, Cazzu y Ángela Aguilar estarían enterados. Por ahora todo es un rumor y ningún dato ha sido confirmado.

Acciones legales en contra de Nodal en medio de polémica

Además de la supuesta separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal el cantante de música regional mexicana podría tener afectaciones legales, esto debido a que Dagna Mata fue contratada para el video “Un Vals” como extra sin saber que la colocarían como la modelo principal del videoclip, además de esto la también creadora de contenido no ha recibido el pago de su trabajo pues el material fue grabado en febrero y hasta abril de 2026 no ha sido retribuida de forma económica. Es por eso que a través de redes sociales “Crespo Farrera Abogados” compartió un mensaje en donde aclaraban que Pamela Trejo Hernandez y Adrián Crespo Farrera representaban de forma legal a Dagna Mata, misma a la que le estaban brindando una asesoría jurídica para resolver su situación. “Actualmente se mantienen acercamientos encaminados a buscar una solución viable y adecuada para las partes involucradas” fue parte de lo que se escribió en el comunicado.

Reacción de Nodal ante los señalamientos de infidelidad

Hasta el momento Christian Nodal no se ha pronunciado sobre los rumores de su supuesta amante ni tampoco ha aclarado si actualmente atraviesa una crisis en su matrimonio. Sin embargo, respecto al videoclip “Un Vals” ha señalado que no es dueño de su nombre, imagen ni música y que lo que ha pasado con el video es “una muestra de eso”. Sin embargo, ha asegurado que lo único que le pertenece es su voz, la cual siempre va a compartir con su público.