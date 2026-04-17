Si estás en búsqueda de remodelar tu baño y darle un toque chic y aesthetic, puedes empezar con cambiar el lavabo viejo por uno más moderno y en color rosa. Con ello, este espacio tendrá una nueva vista sin la necesidad de gastar miles de pesos, como tampoco te costará mucho cambiar los manerales con estos 7 diseños minimalistas y que duran mucho.

El lavabo de pedestal es uno de los más tradicionales, pero que hoy en día queda obsoleto al ocupar mucho espacio, ya que en el mercado hay nuevos modelos que harán ver tu baño elegante. Para que combine, también puedes pintar las paredes del mismo tono de rosa y así tener el que siempre soñaste. Conoce las 4 ideas para reemplazar el bote de basura por opciones más aesthetic.

Los lavabos de color rosa aesthetics para baño

1. Cuenco: Este tipo de lavabo es ideal para no salpicar agua, ya que el recipiente tipo bowl es profundo y su grifo está empotrado, la mejor combinación para no hacer tiradero por todo el baño. Lo mejor de todo es que, por el tipo de material, le da un estilo aesthetic.

4 ideas de un lavabo rosa aesthetic para reemplazar el que ya tienes en tu baño|Pinterest

2. Resina: En el mercado puedes encontrar un lavabo de resina en color rosa. Lo mejor de todo es que algunos de ellos tienen estampados, por lo que una de las opciones es elegir la floral. Puedes ponerle iluminación LED para que brille cuando cae el agua.

4 ideas de un lavabo rosa aesthetic para reemplazar el que ya tienes en tu baño|Pinterest

3. Suspendido: Este tipo de lavabo le da un toque minimalista a tu baño. Puede ser una opción para espacios pequeños, ya que abajo puedes colocar canastos de fibras naturales para guardar objetos.

4 ideas de un lavabo rosa aesthetic para reemplazar el que ya tienes en tu baño|Pinterest

4. Integrado: Este tipo de lavabo es de una sola pieza, ya que está integrado a la encimera, la cual puede ir suspendida o con cajoneras en la parte de abajo. Lo mejor de todo es que en la parte de arriba puedes colocar los artículos de aseo personal.