Nuevo escándalo de Christian Nodal: reportan maltrato a sus músicos en medio de su escándalo familiar y legal

Christian Nodal sigue sumando escándalos en su vida, tras la supuesta separación con Ángela se le suma el rumor del inicio de un proceso legal para poder dejar de usar su apellido y optar por su nombre artístico que es ”El Forajido”.

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En el medio de este escándalo es que surgió otro relacionado con que habría tratado mal a sus músicos, pero sobre todo a sus mariachis que están en las presentaciones. Quien dio a conocer esta situación fue el periodista Javier Ceriani quien también contó que Christian Nodal quiere cambiar su nombre para usar en conciertos, mercancía y otros proyectos. Sin embargo, Jaime González no está de acuerdo ya que es el titular del apellido y gestor del patrimonio familiar.

¿Christian Nodal maltrató a sus músicos?

Javier Ceriani manifestó que Christian Nodal habría maltratado a Los Mariacheños. Según su versión “El Forajido” ningunea a los mariachis , “¿Dónde van a dormir los mariachis? No sabemos, que duerman donde sea. Nodal nunca se ocupó del mariachi, los maltrata, les dice: ‘¿Dónde van a dormir?’ ‘No sé, a mí no me importa’”, dijo Ceriani.

Esto se vio agravado en Chile donde Nodal tuvo poco público en el Movistar Arena. “Lamento mucho estar en esta situación, me da mucha tristeza, me da mucho coraje, no me llegaron mis músicos, nosotros salimos directito del Palenque de Hermosillo, Sonora, con una sola misión que era cumplirles a todos ustedes con estas dos noches que les prometimos que iban a ser inolvidables y bueno, falló la logística otra vez, les quedo mal por culpa de terceros, se le avisó desde mi equipo directo al equipo de logística de JG Music que por los tiempos, las fechas, distancia y demás, era muy complejo, era muy delicado, se les aconsejó agarrar un avión privado y no se quiso hacer ese gasto para los músicos”, declaró el músico tratando de explicar lo sucedido.

A esto el periodista sumó el conflicto familiar y económico que tiene con su padre, “Christian se enoja con su papá porque aparentemente él lo que denuncia es que el papá no quiso que los músicos se vayan en avión privado a Chile”, cuestionó Ceriani.

Por el momento Christian Nodal no ha salido a brindar declaraciones al respecto, pero su vida sigue marcada por los escándalos.