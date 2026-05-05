Gaby Spanic revela las cirugías estéticas que se ha realizado para lucir más joven

Gaby Spanic es una actriz de Venezuela, quien tuvo un importante estrellato dentro de las telenovelas mexicanas, interpretando a entrañables villanas que al día de hoy siguen dando de qué hablar, siendo reconocida y querida por los televidentes nacionales.

Hace tiempo la reconocida artista sorprendió a todos al mostrar un rostro rejuvenecido a sus 52 años. La artista, recientemente, habló sobre el tema, detallando las cirugías estéticas a las que se había sometido para lucir más joven.

¿Qué cirugías se hizo Gaby Spanic?

En medios de comunicación, Gaby Spanic habló abiertamente sobre las cirugías estéticas. Por un lado, detalló que bajó 12 kilos, por lo que la cara se le cayó y empezó a percatarse de aspectos raros en su rostro.

Detallando que durante mucho tiempo decidió evitar las cirugías en el rostro, por lo que se ponía estimuladores de colágeno, de los cuales le prometieron que eso iba a desaparecer de su cuerpo, pero no fue así. Ya que al ir al médico le sacaron granulomas, los cuales pudieron ser extraídos a tiempo; de lo contrario, hubieran creado daños irreversibles.

El último procedimiento que se hizo fue un lifting deep plane, detallando que aún tiene cierta hinchazón en el rostro, pero que en 3 meses podremos ver un acabado más natural y con el que podrá lucir más joven.

¿Qué es un ‘lifting deep plane’?

El ‘lifting deep plane’ es un procedimiento estético que se destaca por tener efectos en el rejuvenecimiento facial, actuando en las capas anatómicas profundas de nuestra cara. Además de tensar la piel, reposiciona las estructuras, con lo que busca tener buenos resultados naturales.

Redefine el contorno mandibular, mejora el aspecto del cuello y reduce la tensión, evitando tener un efecto estirado en la piel. Una cirugía estética que Gaby Spanic tiene en el rostro, le ha permitido lucir más joven con un acabado más natural en su cara, resultado que ha sorprendido a todos.