6 ideas de etiquetas de cuadernos de Miraculous; ideales para todos los niños e identificar materias escolares

Sin duda alguna la reconocida serie animada franco-japonesa-coreana “Miraculous: Las aventuras de Ladybug” hoy en día es una de las favoritas de todos los niños y niñas por lo que en esta ocasión te presentamos los mejores diseños de plantillas para que los pequeños personalicen su cuadernos e identifiquen sus distintas materias escolares.

Puede interesarte: 6 ideas de etiquetas de cuadernos de KPop Demon Hunters, para estudiar con Rumi, Mira y Zoey

Miraculous: Las aventuras de Ladybug: Etiquetas para personalizar e identificar las materias escolares

Estos diseños son ideales para todos los gustos y personalidades por lo que seguro más de un niño podrá tener su diseño favorito. Colocarlas en las libretas será muy fácil, solo tienes que imprimirlas y pegarlas, incluso los niños pueden agregarle brillantina o el elemento que deseen para personalizarlas.

Miraculous: Las aventuras de Ladybug: Etiquetas versión animada

Esta idea es perfecta para los niños que aman las versiones animadas. La etiqueta es una en la que sobresale el color verde y el rojo y se encuentran los personajes de Ladybug y Cat Noir. Sin embargo, es ideal para los pequeños que aman un poco más a las protagonistas de la serie.

Miraculous: Las aventuras de Ladybug: Etiquetas de todos lo personajes

Esta etiqueta es ideal para todos los niños que aman los colores y en general a todos los personajes. La idea consiste en tener personajes en la parte izquierda y en la derecha espacios para escribir las asignaturas, nombre del alumno, grado y nombre de la escuela.

Miraculous: Las aventuras de Ladybug: Etiquetas versión animada|Crédito: Pinterest

Miraculous: Las aventuras de Ladybug: Etiquetas en color azul y rosa

Esta etiqueta consiste en que hay un solo personaje presente en la parte inferior derecha. Por otro lado, destaca únicamente el color rosa y el azul. La etiqueta cuenta con 4 espacios para colocar información de la materia y el pequeño.

Miraculous: Las aventuras de Ladybug: Etiquetas en colores vibrantes

Como su nombre lo indica esta etiqueta destaca por tener colores vibrantes, específicamente en tonos verde, rojo, rosa, naranja y amarillo. Tienen uno o dos personajes y 4 recuadros blancos para colocar información respecto a la materia escolar.

Miraculous Las aventuras de Ladybug Etiquetas en colores|Crédito: Pinterest

Miraculous: Las aventuras de Ladybug: Etiquetas con fondo rojo

Esta idea consiste en un diseño con los personajes principales en la parte derecha mientras que en la izquierda hay espacio para colocar información sobre la materia. Una de las carcateristicas de esta etiqueta es que el fondo es rojo con puntos negros, al igual que el traje de Ladybug.

Miraculous Las aventuras de Ladybug Etiquetas para cuadernos |Crédito: Pinterest

Miraculous: Las aventuras de Ladybug: Etiquetas en tamaño vertical

Esta etiqueta, a diferencia de las otras, se encuentra en un tamaño horizontal y puede consistir en dos diseños distintos, uno con dos personajes y un fondo morado y otro solo con Ladybug y un fondo en color rojo, con espacio para escribir toda la información necesaria.