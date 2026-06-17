3 trucos caseros para dar volumen al cabello fino desde la raíz sin usar calor

El adelgazamiento y la pérdida de densidad capilar suelen provocar que las hebras se adhieran por completo al cuero cabelludo. De acuerdo con expertos, no es necesario usar calor para dar volumen al cabello fino, sino que podemos valernos de trucos caseros que eliminen la melena plana o sin vida.

Así podremos proteger la cutícula del cabello fino, la cual es estructuralmente más frágil, evitando la estática, el quiebre y las puntas abiertas que acentúan la pérdida de volumen visual en las puntas.

Los métodos manuales y de texturización orgánica aprovechan el tiempo de secado y la gravedad para forzar a la raíz a sostenerse de forma vertical. Hoy te decimos cómo preparar estos trucos para inyectar cuerpo y movimiento desde la raíz hasta las puntas.

Noticias Aguascalientes del 16 de junio 2026

Los 3 trucos caseros que dan volumen al cabello fino

Método de pinzas de raíz

Con el cabello limpio y aún húmedo, divide la sección de la coronilla en pequeños mechones de unos 2 centímetros de ancho. Coloca una pinza de plástico en la base de cada mechón, justo en la raíz, posicionándola de manera vertical para que mantenga el cabello despegado del cuero cabelludo.

Deja que el cabello se seque por completo al aire antes de retirar las pinzas. Al soltarlo, las raíces mantendrán la elevación mecánica y un volumen natural sin frizz.

Los mejores trucos caseros para dar volumen al cabello fino|KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

Secado invertido y partición

Inmediatamente después de lavar tu cabello, envuélvelo en una toalla de microfibra para retirar el exceso de agua. Retira la toalla, echa toda la cabeza hacia adelante mirando al suelo y desenreda suavemente con un peine de dientes anchos en esa misma dirección.

Deja que se seque al aire en un 70% en esa postura o realiza una trenza francesa muy floja desde la nuca hacia la frente mientras estás invertida. Al volver a tu posición normal y trazar una raya en zigzag en lugar de una línea recta, el cabello ganará el doble de dimensión.

¿Cómo dar volumen al cabello fino sin utilizar calor?|Pexels: Nataliya Vaitkevich

Polvo de fécula de maíz

Aplica en el cabello seco directamente en las raíces usando la yema de los dedos o una brocha de maquillaje limpia. Masajea el cuero cabelludo de forma circular durante al menos un minuto.

