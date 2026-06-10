Christian Nodal presume INÉDITA foto de Ángela Aguilar con atrevido look que casi no deja ver públicamente

Tras varios meses de especulación de una supuesta separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, el intérprete sonorense dejó ver públicamente que su matrimonio sigue más sólido que nunca pues recientemente sorprendió a sus seguidores al compartir una fotografía inédita de su esposa, en la que la cantante aparece con un look que casi no deja ver.

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La imagen que publicó Nodal en sus historias de Instagram ha provocado una ola de reacciones entre seguidores, pues señalan que la pareja sigue manteniendo esa complicidad y admiración que los destaca cuando hacen apariciones juntas arriba del escenario.

¿Cómo es la inédita foto de Ángela Aguilar?

Una de las características en Ángela Aguilar es el estilo mexicano que destaca en su vestimenta, desde vestidos, blusas o conjuntos, asimismo, en su vida diaria se ha dejado ver con prendas deportivas o más casuales, por lo que en esta fotografía que compartió su esposo ha dejado sorprendido al público pues la intérprete de “Llorona” lució con una minifalda de mezclilla, unas botas vaqueras en color rojo, una blusa blanca, pero lo que más ha impactado de la instantánea es el enorme anillo de compromiso que le dio Nodal.

La imagen no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los admiradores de la pareja destacaron la seguridad, elegancia y estilo de la hija de Pepe Aguilar. La publicación se suma a las constantes muestras de cariño que ambos artistas han compartido desde que hicieron pública su relación.

|Captura de pantalla historias Instagram: Nodal

¿Cuánto cuesta el costoso anillo de compromiso de Ángela Aguilar?

Uno de los detalles que llamó la atención de la fotografía, es el anillo de compromiso que Christian Nodal le entregó, según diversos especialistas en joyería estimaron que la pieza que cuenta con un gran diamante central estaría valuado en casi los 3 millones de dólares, aunque la cifra no ha sido confirmada oficialmente por los cantantes.

Por lo que también el anillo ha sido tema de conversación entre internautas debido a sus dimensiones y exclusivo diseño, asimismo, el anillo es considerado como una de las joyas más costosas entre las celebridades mexicanas.