Muere reconocida actriz de televisión, la policía la localizó sin vida dentro de su departamento, tenía 83 años

Este martes 9 de junio 2026 el mundo del entretenimiento se viste de luto tras confirmarse la muerte de María Rosa Fugazot, actriz, cantante y comediante argentina que durante más de seis décadas dejó una huella imborrable en el cine, teatro y televisión.

Aunque el deceso de la actriz se dio a conocer este 8 de junio los mensajes de solidaridad y despedida siguen generando una ola de reacciones entre artistas, admiradores y allegados, quienes hoy la recuerdan por su carisma, talento y sobre todo por su extensa trayectoria.

¿De qué murió María Rosa Fugazot?

Lamentablemente la artista fue hallada sin vida dentro de su departamento el cual esta ubicado en el barrio porteño de Palermo. De acuerdo con los primeros reportes, personal médico acudió al lugar luego de recibir una llamada de emergencia al llegar al inmueble declaró a Fugazoy sin vida. Hasta el momento las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas de la muerte.

Asimismo, las autoridades argentinas no han expresado públicamente la causa oficial de la muerte, asimismo, la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional abrió una investigación bajo la figura de “averiguación de causales de muerte” un procedimiento habitual en este tipo de casos.

Por el momento se sabe que en el lugar no se presentaron signos de alteración o violencia, mientras crecen las hipótesis de que pudo tratarse de una muerte natural tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Hoy su deceso ha dejado un impactado en el público, pues ocurre a menos de dos años de que la actriz perdiera a su hijo, el también actor René Bertrand.

¿Quién era María Rosa Fugazot y cuáles fueron sus proyectos más importantes?

María Rosa Fugazot nació el 20 de diciembre de 1942 en Vicente López, Argentina, era hija del actor y cantante Roberto Fugazot y de la actriz María Esther Gamas, por lo que creció rodeada de escenarios y reflectores.

Su debut cinematográfico llegó en 1966 con la película Las locas del conventillo, pero se consolidó un año después, a lo largo de su carrera compartió créditos con grandes figuras del espectáculo argentino.