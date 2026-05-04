¿Adiós a Nodal? Christian Nodal registra nueva marca en medio de conflicto familiar por su nombre

El cantante Christian Nodal sorprendió a todos luego de que se revelara que inició el registro de una nueva marca llamada “El Forajido”, esto ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial el pasado 22 de abril de 2026. Esta noticia llama mucho la atención, ya que ocurre en medio de un conflicto legal con su padre y exmánager. Además, esta ocurre luego de que se revelara que él no posee los derechos sobre su propio nombre artístico. Todo parece indicar que ese podría ser su nuevo nombre artístico; de ser así, podría marcar un cambio radical en su carrera y en cómo será conocido públicamente.

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¿Por qué Christian Nodal no puede usar su nombre?

Hace unas semanas se reveló que Christian Nodal no puede usar libremente sus canciones; de hecho, él mencionó “que solo su voz” le pertenecía. De inmediato la gente se puso a investigar y descubrieron que los derechos del nombre “Nodal” estarían registrados por la empresa familiar, la cual maneja su padre, Jaime González. Dicho de otra forma, el cantante no tiene poder legal sobre su marca personal. Esto podría acarrear varios problemas e implicaciones legales para él.

¿Qué es “El Forajido” y qué significa para su carrera?

Este término no es ajeno para Christian Nodal y todo parece formar parte de una nueva estrategia legal para que el cantante pueda manejar sus derechos por él mismo. De acuerdo con el trámite que realizó, esta podría ser usada como una marca que ofrece servicios de entretenimiento, educación y actividades culturales. Estos apartados son los mismos que posee el padre de Nodal con su nombre como marca, los cuales controla a través de JG Music.

|Crédito: Mezcalent

¿Podría cambiar su nombre artístico definitivamente?

Lo más probable es que sí. Luego del descontento que hubo por el polémico video de “Un vals”, donde apareció una modelo con rasgos similares a su expareja. Nodal no pudo más y deslindó responsabilidades. En la producción, dejó entrever que existe una enorme presión sobre su imagen artística. Dejando en claro que no está de acuerdo, por lo que es de esperarse que busque salir del conflicto legal.