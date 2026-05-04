Beto cuevas canta en calles de la CDMX para evitar susto tras el temblor de hoy 4 de mayo 2026

Tras el sismo que se percibió en la Ciudad de México la mañana de este lunes 4 de mayo 2026 y el cual tuvo origen en Pinotepa Nacional, Oaxaca, magnitud 5.6 grados puso de nervios a varios capitalinos, sin embargo, se ha viralizado en redes sociales que para pasar este episodio de manera calmada, el cantante chileno Beto Cuevas decidió cantar Enjoy The Silence en calles capitalinas.

De acuerdo con información difundida, el exintegrante de La Ley se encontraba en una convivencia para una radiodifusora, por lo que ya estaba preparado con sus instrumentos y equipo de trabajo, sin embargo, la activación de la alerta sísmica pausó por un momento su presentación y convivencia con fans, m inutos después de revelarse que el sismo no dejó daños el artista retomó sus actividades, donde se le ve invitando al público a acercarse para continuar con sus interpretaciones.

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¿Quién es Beto Cuevas?

Beto Cuevas es un artista por poseer una voz inconfundible, además, que es un artista que se consolidó como una de las figuras más influyentes del rock latino gracias a su participación dentro de la agrupación “La Ley” quien dominó la escena musical en la década de los 90 y principios de los 2000.

El artista conquistó escenarios con temas como: Aquí, El duelo y Mentira lo que provocó que la banda se convirtiera en referente del rock alternativo en español y que los llevó a ganarse un premio Grammy en 2002.