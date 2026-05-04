Horóscopo de hoy lunes 4 de mayo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este lunes 4 de mayo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 4 de mayo de 2026

Hoy, lunes 4 de mayo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : el comienzo de la semana te encuentra con una energía intensa y con necesidad de resolver pendientes que venías evitando. Si dosificas mejor tus fuerzas y eliges con cuidado tus palabras, podrás generar avances concretos tanto en tus relaciones como en tus planes materiales.

: el comienzo de la semana te encuentra con una energía intensa y con necesidad de resolver pendientes que venías evitando. Si dosificas mejor tus fuerzas y eliges con cuidado tus palabras, podrás generar avances concretos tanto en tus relaciones como en tus planes materiales. Tauro : la jornada favorece la paciencia y la construcción paso a paso de aquello que quieres consolidar. Una charla sincera puede darte tranquilidad emocional y ayudarte a ver con más claridad una decisión importante.

: la jornada favorece la paciencia y la construcción paso a paso de aquello que quieres consolidar. Una charla sincera puede darte tranquilidad emocional y ayudarte a ver con más claridad una decisión importante. Géminis : el día activa tu curiosidad y tu deseo de moverte, aprender o conectar con nuevas personas. Será importante no sobrecargarte con demasiados compromisos para sostener equilibrio durante toda la semana.

: el día activa tu curiosidad y tu deseo de moverte, aprender o conectar con nuevas personas. Será importante no sobrecargarte con demasiados compromisos para sostener equilibrio durante toda la semana. Cáncer : la energía disponible te invita a escuchar tus necesidades internas antes de responder a las demandas externas. Organizar mejor tus horarios puede ayudarte a sentir mayor calma y a evitar desgastes innecesarios.

: la energía disponible te invita a escuchar tus necesidades internas antes de responder a las demandas externas. Organizar mejor tus horarios puede ayudarte a sentir mayor calma y a evitar desgastes innecesarios. Leo : la jornada trae reconocimiento o atención de personas que valoran tu presencia y tus ideas. Usar ese magnetismo con inteligencia puede abrir puertas en temas que venías intentando activar.

: la jornada trae reconocimiento o atención de personas que valoran tu presencia y tus ideas. Usar ese magnetismo con inteligencia puede abrir puertas en temas que venías intentando activar. Virgo : el día impulsa una revisión profunda de hábitos, rutinas o decisiones que necesitan ajustes. Poner límites donde hace falta puede darte más claridad y ayudarte a cuidar tus recursos.

: el día impulsa una revisión profunda de hábitos, rutinas o decisiones que necesitan ajustes. Poner límites donde hace falta puede darte más claridad y ayudarte a cuidar tus recursos. Libra : la energía favorece encuentros espontáneos, conversaciones estimulantes y nuevas conexiones. Una actitud abierta puede acercarte a experiencias que despierten entusiasmo y te saquen de la rutina.

: la energía favorece encuentros espontáneos, conversaciones estimulantes y nuevas conexiones. Una actitud abierta puede acercarte a experiencias que despierten entusiasmo y te saquen de la rutina. Escorpio : la jornada te pide actuar con estrategia y no mostrar todas tus cartas desde el principio. Confiar en tu intuición te permitirá detectar oportunidades y evitar acuerdos poco convenientes.

: la jornada te pide actuar con estrategia y no mostrar todas tus cartas desde el principio. Confiar en tu intuición te permitirá detectar oportunidades y evitar acuerdos poco convenientes. Sagitario : el día despierta ganas de salir, explorar o iniciar algo distinto a lo habitual. Mantener enfoque será fundamental para que ese impulso se convierta en resultados sostenibles.

: el día despierta ganas de salir, explorar o iniciar algo distinto a lo habitual. Mantener enfoque será fundamental para que ese impulso se convierta en resultados sostenibles. Capricornio : la energía disponible te lleva a revisar estructuras, prioridades y responsabilidades que requieren más atención. Una decisión madura puede ayudarte a fortalecer tu estabilidad y recuperar tranquilidad.

: la energía disponible te lleva a revisar estructuras, prioridades y responsabilidades que requieren más atención. Una decisión madura puede ayudarte a fortalecer tu estabilidad y recuperar tranquilidad. Acuario : la jornada favorece ideas innovadoras y encuentros con personas que despiertan tu interés. Compartir tus proyectos con alguien de confianza podría darte una perspectiva valiosa y nuevos caminos.

: la jornada favorece ideas innovadoras y encuentros con personas que despiertan tu interés. Compartir tus proyectos con alguien de confianza podría darte una perspectiva valiosa y nuevos caminos. Piscis: el día invita a bajar el ruido externo para escuchar con claridad lo que realmente querés. Una elección hecha desde la calma puede mejorar tu equilibrio interno y darte mayor seguridad hacia adelante.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: