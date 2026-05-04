7 ideas de manualidades para el Día de las Madres 2026 sin gastar mucho
Si quieres lucirte este Día de las Madres 2026, pero no tienes dinero, los regalos a mano son gran opción y no necesitas ser un experto para que queden lindos.
Una de las festividades más importantes en México, es el 10 de mayo, que conmemora el Día de las Madres. La forma de celebrar va desde los festivales escolares, salidas en familia o hasta convivios íntimos para presupuestos limitados. Y justamente cuando hay poco dinero para invertir en los regalos, las manualidades son perfectas porque que al estar hechas con cariño, adquieren un significado muy especial.
Día de las Madres 2026: ideas de regalos originales para hacer con poco dinero
- Tarjeta de papel con mensajes escondidos. Si la creatividad es lo tuyo y si quieres sorprender a tu mamá con un obsequio que le llegue al corazón, hazle una tarjetita de papel que traiga palabras de amor ocultas. Solo necesitas cartulinas, hojas de colores y un plumón; en la base se ponen los mensajes y encima van corazones o flores en 3D.
- Frasco con sus recuerdos más especiales madre e hija. Además de ahorrar dinero, las manualidades son una excelente alternativa para reciclar lo que ya no usas. Una de las grandes ideas para regalos del Día de las Madres, consiste en hacer un frasco de recuerdos usando botes vacíos. Solo tienes que limpiarlo bien y llenarlo con papelitos en los que vengan escritos memorias de días especiales que pasaron en familia.
- Portarretratos con cuentas de colores. En caso de que prefieras dar obsequios que sean útiles y no terminen en la basura, puedes hacer un portarretratos original decorado con los colores favoritos de tu mamá. El proceso es sencillo, ya que hay que hacer un rectángulo con cartón y forrarlo con pequeñas cuentas de colores.
- Cuponera con regalos especiales. El 10 de mayo no es el único momento para celebrar el Día de las Madres, sino que todo el año es ideal para decirle cuánto la quieres. Así que una opción de regalos con poco presupuesto, son las cuponeras con obsequios sorpresas para que los vaya canjeando cuando quiera. Entre las recompensas que puedes incluir, están planes para salir a pasear, tardes de compras o intercambio de tareas.
- Kit de spa en casa. Si quieres sorprender a tu mamá, pero no tienes mucho dinero, siempre puedes hacerle un su propio spa casero que le sea posible usar cuando tenga tiempo libre. En una cajita de plástico ponle velas aromáticas, sales relajantes para tina o regadera, aceites esenciales, mascarillas y sus cremas preferidas.
- Ramo de flores de papel. En el 10 de mayo, las flores no pueden faltar porque son detalles muy especiales que le sacan una sonrisa a cualquiera. Sin embargo, no duran mucho y en épocas de calor es muy fácil que se mrachiten. Por esto, es ideal reemplazarlas por un ramo hecho a mano con hojas de colores, listones y diamantina.
- Macetas decoradas. Otra de las alternativas de regalos baratos para el Día de las Madres que se ven bonitos, son las macetas decoradas con pinturas coloridas. Elige un modelo apto para el tipo de plantas que tu mamá tenga en el jardín y transfórmalas con dibujos que representen algo para ustedes, o incluso con la huella de tu mano parra recordarle las manualidades que le hacías en el kinder.