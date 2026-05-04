7 ideas de manualidades para el Día de las Madres 2026 sin gastar mucho

Una de las festividades más importantes en México, es el 10 de mayo, que conmemora el Día de las Madres. La forma de celebrar va desde los festivales escolares, salidas en familia o hasta convivios íntimos para presupuestos limitados. Y justamente cuando hay poco dinero para invertir en los regalos, las manualidades son perfectas porque que al estar hechas con cariño, adquieren un significado muy especial.

Día de las Madres 2026: ideas de regalos originales para hacer con poco dinero