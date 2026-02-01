Christian Nodal presume nuevo tatuaje en honor a su esposa Ángela Aguilar

El cantautor sonorense Christian Nodal vuelve a estar bajo la conversación pública tras revelarse que tiene un nuevo tatuaje, el cual hace referencia directa a su esposa Ángela Aguilar.

Durante su presentación en la Feria de León en Guanajuato, varios asistentes y usuarios en redes sociales notaron que el intérprete de “Adiós amor” tenía tatuado el nombre de Ángela en su mano provocando que seguidores celebraran el gesto, mientras que otros se cuestionaron el tiempo que aparentemente tardó en realizar dicha acción, ya que Nodal se ha destacado por tatuarse en tiempo récord algo relacionado con sus parejas sentimentales.

¿Cómo es el nuevo tatuaje de Christian Nodal dedicado a Ángela Aguilar?

Aunque hasta el momento Nodal no ha ofrecido una declaración oficial al respecto, muchos fans interpretaron el tatuaje como una muestra pública de cariño hacia la menor de la dinastía Aguilar.

El nuevo tatuaje que de Nodal en su mano se interpreta como un gesto de amor hacia su esposa, ya que dice el nombre de ella, Ángela, esta escrito en letras mayúsculas y con una tipografía clara.

Este nuevo tatuaje se suma a la larga lista de diseños que el cantante ha acumulado a lo largo de su carrera, muchos de ellos ligados a etapas personales que también estuvieron bajo el escrutinio público.

¿Cuáles han sido los tatuajes más controversiales de Christian Nodal?

A lo largo de los años, Christian Nodal ha protagonizado múltiples polémicas debido a los tatuajes que se ha hecho y, en algunos casos, eliminado:

Cuando el cantante inició su relación con Belinda se vino una serie de tatuajes dedicados a ella, a los 4 meses los dos artistas se tatuaron la mano, él se realizó un arco y ella un corazón con una flecha, asimismo, se plasmaron el número 4.

La palabra “Utopía” también fue parte de los tatuajes en el rostro de Nodal, al igual la palabra Beli a un costado de su oreja fueron los tatuajes que generaron debate sobre la imagen del cantante y su impacto en la industria.

Sin duda alguna, el tatuaje dedicado a Belinda donde se plasmó los ojos de la cantante fue uno de los más comentados. Sin embargo, tras su ruptura fue modificado por un águila cuyas alas cubren gran parte del tatuaje, además se agregaron dos calaveras a los lados.

Previo a confirmarse la relación de Cazzu con Nadal, al mexicano se le vio un tatuaje en la frente de una telaraña, el cual estaría relacionado con la argentina porque en ese entonces la cantante había lanzando un nuevo álbum cuya estética visual tiene que ver con arañas y telarañas.

Símbolos religiosos y frases personales han sido plasmados en el cantante provocando que algunos sectores del público los interpretaran como provocadores o excesivos.

Con cada nuevo tatuaje, Christian Nodal reafirma su estilo auténtico y su disposición a vivir su vida personal de manera pública, aun cuando eso implique controversia y opiniones encontradas.