Cibernético le responde a Poncho de Nigris al perder el control

¡Los pleitos entre celebridades parecen no terminar! Recientemente, Poncho de Nigris retó a uno de sus enemigos en un encuentro de box, el Cibernético, junto a otras personalidades, por lo que la estrella de la lucha libre no tardó mucho en responder y perder el control.

Noticias Durango del 21 de mayo 2026

Dicha situación ha generado que entre ambos se genere cierta fricción; para que tengas todos los detalles, te explicaremos cómo empezó el pelito y todo lo que se sabe sobre el tema.

¿Qué pasó con el Cibernético?

Todo empezó con Poncho de Nigris al retar al reconocido luchador para hacer un encuentro en un reconocido evento en el que celebridades de la televisión y las redes sociales se pelean dentro de un ring de box; se espera que dicho encuentro se haga para el siguiente año.

Ante los comentarios del reconocido presentador, el Cibernético no tardó en responder desde su Instagram. Al perder el control, dejó en claro su postura contra su retador, explicando que él ya en otras ocasiones ha retado a personalidades que no le han hecho caso, pero le advirtió sostener la propuesta deportiva y aceptó el reto.

Incluso en el mismo video, Poncho reaccionó con un comentario, donde explícitamente aceptaba el reto con el reconocido luchador. Hasta el momento, el contenido ha generado 23 mil “me gusta” y más de mil comentarios donde lo alentaban a enfrentarse en el ring para demostrar su fuerza.

¿Qué pasó entre Poncho de Nigris y Cibernético?

Pocos saben que la rivalidad entre el Cibernético y Poncho de Nigris empezó desde el 2003 en un reconocido programa, donde tuvieron un encuentro y se dijeron fuertes críticas sobre sus físicos. A tal grado que ambos tras bambalinas casi llegaron a los golpes al perder el control de la discusión; desde entonces entre ellos dos se ha mantenido cierta rivalidad.

Aunque todavía no hay fecha para el evento y los preparativos continúan, son muchos los usuarios que desean ver el enfrentamiento entre ambas personalidades, en especial considerando el pasado que tienen y después de las declaraciones que han hecho.