Muere hijo de seleccionado nacional en pleno Mundial 2026: “Es un momento muy difícil”

El reconocido futbolista neerlandés Cody Gakpo y su pareja hicieron publico el fallecimiento de su bebé durante el embarazo, una noticia que ha impactado a todos los seguidores del deportista así como a miles de personas. Fue a través de redes sociales que el destacado jugador de la selección de Países Bajos pidió privacidad y espacio de manera amable ya que mencionó que la partida de su hijo era un momento sumamente díficil para toda su familia. Hasta el momento se desconoce la causa que originó el fallecimiento del bebé ya que la pareja no dió más detalles sobre la situación y mantuvo total discreción ante uno de los momentos más dolorosos que atraviesan.

Esposa de Cody Gakpo se pronuncia ante la muerte de su bebé

A través de redes sociales la esposa del jugador, del del delantero del Liverpool compartió en redes sociales que se encontraba con el corazón roto luego del fallecimiento de su bebé "Gracias por todo el apoyo. Elijah Raphael Gakpo por siempre amado, por siempre nuestro hijo" fueron algunas de las palabras de la parejadel reconocido futbolista, mismas que escribió en una fotografía en blanco y negro de su hijo nonato con dos manos sobre él, la cuál posteó en sus historias de instagram. Por otro lado, la pareja del jugador, que actualmente se encuentra debutando en la Copa del Mundo, compartió un momento sumamente impactante ya que expresó que acudió con su familia a la iglesia en donde encendieron una vela, sin embargo en el mismo lugar se encontraba un niño con el mismo nombre que su hijo, hecho que causó gran impacto en ella, pues vió dicha situación como "una señal hermosa de Dios".

¿Cody Gakpo seguirá en el mundial 2026 después de la muerte de su hijo?

Hasta el momento esta información se desconoce ya que la Selección de Países bajos no se ha pronunciado ante la tragedia que a traviesa la familia. Según las actividades deportivas de la selección, su próximo partido se jugará contra Marruecos, mismo que se llevará el lunes 29 de mayo en el Estadio Monterrey aunque hasta este momento no está confirmado si Gakpo jugará debido a la situación personal que atraviesa.

