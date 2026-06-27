Este es lugar donde debes colocar la dalia para alejar las malas energías, según el Feng Shui

El Feng Shui es una práctica muy interesante que se basa en el flujo de la energía y como ello afecta a nuestra vida. Es por esto que cada objeto cumple un propósito y debe ser colocado en el lugar justo.

De esta manera es que tienes consejos sobre la dalia, una planta asociada con la prosperidad, la vitalidad y la transformación positiva. Tenerla en casa crea un ambiente agradable siempre y cuando esté colocada en el lugar correcto.

¿Dónde aconseja el Feng Shui colocar la dalia?

La dalia tiene una floración abundante como así también una variedad de colores interesantes. Esta planta representa la belleza, la fortaleza interior y la abundancia. Además, se la relaciona con:



Prosperidad y crecimiento personal.

Renovación de la energía del hogar.

Optimismo y creatividad.

Armonía en las relaciones familiares.

Equilibrio emocional.

Es importante destacar que el estado en el que se encuentra la planta también juega un rol fundamental ya que si está saludable simboliza una energía activa y en constante movimiento.

El lugar para colocar la dalia es:

Entrada principal: si la colocas en este sitio pues vas a favorecer el ingreso de energía positiva y a crear una sensación de bienvenida para quienes llegan al hogar.

Sala de estar: otro sitio y uno de los mejores, es la sala de estar porque es donde se reúne la familia. La planta puede generar un ambiente cálido y equilibrado.

Sector sureste: este sector se relaciona con la prosperidad y la abundancia. Una dalia ubicada en esta zona refuerza simbólicamente estos aspectos.

Espacios con buena luz natural: por último, tenemos este lugar que es ideal porque la flor necesita luminosidad. Por otro lado, el Feng Shui considera que una planta vigorosa transmite una energía más favorable.