Cómo maquillarse las cejas si casi no tienes

Las cejas son una parte importante del rostro ya que son consideradas el marco de la mirada. Es por esto que a la hora del maquillaje es importante brindarle la atención adecuada.

Si tienes poco o anda de vello en las cejas puede presentar un problema, pero puedes maquillar ya que el secreto está en crear dimensión trazando líneas finas que imiten los vellos reales en lugar de hacer un bloque sólido de color.

¿Cómo maquillar las cejas si no tienes vellos?

Preparar la piel

Limpia la zona: Remueve cualquier exceso de crema, base o grasa para que el producto se adhiera bien y dure todo el día.

Fija lo que tengas: Si tienes algunos vellos sueltos, péinalos con un gel transparente hacia arriba para dar volumen visual.

Medir y marcar los tres puntos clave

Es importante que utilices un lápiz o también el mango de una brocha apoyándote en la aleta de tu nariz como referencia:



Punto A (Inicio): en este caso debes colocar el lápiz recto hacia arriba, pasando por el lagrimal. Recomendamos marcar un punto suave.

Punto B (Arco o altura): cruza el lápiz en diagonal desde la nariz pasando justo por el centro de tu pupila.

Punto C (Final o cola): el último paso consiste en llevar el lápiz diagonalmente hacia la esquina externa del ojo.

Maquillar cejas es más fácil de lo que parece.|(ESPECIAL/CANVA)

Estructurar y rellenar paso a paso

Delinea la base inferior: Traza una línea muy suave y delgada uniendo el inicio con el punto más alto y luego baja hacia la cola. Esto define la silueta.

Elige los productos ideales: Aquí puedes elegir una pomada para cejas que deberás aplicar con una brocha angular extrafina. Por otro lado puedes usar los plumones o marcadores de cejar con punta de fieltro o de varias puntas que ayudarán a dibujar vello hiperrealistas.

Dibuja vello por vello: Comienza en la cola haciendo trazos rápidos y ligeros en la dirección en la que crecería el pelo. En el inicio de la ceja, haz trazos hacia arriba, dejando esta zona más clara para lograr un efecto degradado natural.

Perfeccionar el acabado

Difumina: Con ayuda de un cepillo tipo spoolie vas a pasarlo por la ceja de manera suave para eliminar cualquier línea bien marcada.

Limpia los bordes: Por último, debes aplicar un poco de corrector que sea del tono de tu piel, por debajo del arco con ayuda de una brocha plana para poder definir la forma y que tu mirada quede levantada.